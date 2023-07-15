天熱鬧血荒 高雄B型見底

天熱也鬧血荒，血液基金會統計至十四日為止，台中、高雄Ａ型、Ｂ型、Ｏ型、ＡＢ型血液庫存量都在四天以下，統統處於「極缺」狀態，新竹則是四種血液庫存偏低，台北則是Ｂ型血庫存正常，其餘三種也是庫存偏低。高雄捐血中心表示，受天候不穩及夏季酷熱影響，民眾出門捐血意願降低，昨血庫Ｂ型血最缺，「一袋都不剩」。

「血架上Ｂ型目前是空的。」高雄捐血中心企畫課長楊贛屏表示，目前南部血液庫存量僅存三天，但南部醫院每天都需兩千一百袋醫療用血，庫存量低，不禁讓人擔憂若無法盡快提升，恐對醫院用血造成衝擊。

楊贛屏說，高雄捐血中心血庫昨上午提供給各大醫院後，Ａ、Ｏ、ＡＢ型血袋都僅剩下卅袋，且Ｂ型血最缺，一袋不剩，目前血荒情形已是去年同期的最低量， 雖然醫院端用量還能銜接供應，但也憂心天氣太熱，會影響民眾出門捐血的意願。

血液基金會公關處長黎蕾表示，近期天氣炎熱，影響民眾出門捐血意願，再加上暑假來臨，學生族群捐血數量減少以及民眾出國等因素，都影響捐血量。再加上疫後醫院用血量持續攀升，今年上半年全台已使用一二五萬袋血，比起去年同期多了五萬袋。擔憂後續若有颱風侵台等氣候因素影響，會讓捐血量更加吃緊。

楊贛屏則呼籲民眾，只要身體健康，一周內沒有感冒、吃藥、打針等不適症狀，都可前往捐血中心捐血，以緩解近期缺血危機。