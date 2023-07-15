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台灣首枚自製氣象衛星 「獵風者」啟程赴南美

聯合報／ 記者巫鴻瑋許維寧／連線報導
台灣第一枚自製氣象衛星「獵風者衛星」，昨從新竹運抵桃園機場，今將飛往南美洲的法屬圭亞那，預計九月升空，可觀測劇烈天氣生成初期的資料，提升台灣氣象觀測及防災能力。記者季相儒／攝影
台灣第一枚自製氣象衛星「獵風者衛星」，昨從新竹運抵桃園機場，今將飛往南美洲的法屬圭亞那，預計九月升空，可觀測劇烈天氣生成初期的資料，提升台灣氣象觀測及防災能力。記者季相儒／攝影

台灣第一枚自製氣象衛星「獵風者衛星」，昨天從新竹的國家太空中心啟程前往桃園機場，今天將飛往南美洲的法屬圭亞那，預計九月搭乘Vega火箭升空，協助提升台灣的氣象觀測與研究能力。蔡英文總統、行政院長陳建仁及國科會主委吳政忠都到場為「獵風者」送行，見證這項重要的里程碑。

造價逾8.2億 20餘家廠商打造

獵風者衛星重二百五十公斤，造價逾八點二億元，可同時處理八組資料，優於國際現有儀器僅能處理的四組，任務壽命五年。它由二十餘家國內廠商協力打造，逾八成零組件都是在地研發製造。

因儀器精密貴重，昨天出動兩台重型拖板車載送，沿途由國道警車開道及匝道交管，車道全面淨空，等同元首級待遇；不少竹科上班族為一睹獵風者衛星風采，忍不住溜出公司圍觀，紛紛表示「真的是台灣的驕傲」。昨天中午十二時廿分運抵桃園機場貨運站，預計十七日抵達法屬圭亞那。

每天7萬筆數據 提升防災力

國家太空中心主任吳宗信表示，獵風者衛星比目前在天上的福衛五號衛星體積更小、重量更輕、效能更佳，這都有賴台灣強大的產業鏈，且獵風者衛星的技術被譽為新一代氣象衛星，是過去十年才發展起來的技術，未來獵風者衛星升空後，每天可提供七萬筆數據，提升氣象預測品質，進而達到守護家園的目的。

太空中心表示，獵風者衛星升空後，將在衛星軌道上接收全球衛星導航系統發射、並經海面反射的訊號，蒐集範圍集中在太平洋、大西洋、印度洋低緯度帶，預估可提供劇烈天氣生成初期觀測資料，搭配地面雷達高解析度沿海風場資料，可預測颱風路徑、強降雨及海氣交互作用等研究及應用，提升台灣氣象觀測及防災能力。

接軌歐美 為太空經濟打頭陣

蔡總統說，「獵風者」命名來自古希臘神話中「海的信使」，擁有駕馭風浪的能力，象徵這顆氣象衛星的使命。她指出，未來衛星從南美洲發射升空後，將執行海面風速觀測任務，可精準掌握劇烈天氣在海面上生成初期數據，對全球氣象觀測預報將是重大突破，也對全世界做出貢獻。

蔡總統說，獵風者衛星證明台灣半導體精密製造的優勢，台灣有能力進軍全球太空產業，政府也核定第三期國家太空科技發展長程計畫，十年投入二百五十一億元。

陳建仁則期盼獵風者衛星為台灣的太空經濟打頭陣，也相信一定會成功，政府將規範太空活動、促進太空產業發展，而獵風者證明台灣的太空技術，已可跟歐美產業接軌。

「獵風者」創里程碑 製表／許維寧、巫鴻瑋
「獵風者」創里程碑 製表／許維寧、巫鴻瑋

太空 颱風 氣象局

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