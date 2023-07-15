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健康你我他／重返校園充電 好姐妹互照應

聯合報／ 文／米雪兒（竹市北區）
重返校園再次充電，藉由頻繁接觸人群，整個人開始變得活潑開朗，身、心、靈上散發出滿滿的正能量。圖／米雪兒提供
重返校園再次充電，藉由頻繁接觸人群，整個人開始變得活潑開朗，身、心、靈上散發出滿滿的正能量。圖／米雪兒提供

現今的台灣社會文化，依然存在「男大當婚、女大當嫁」的思維，如今已過適婚年齡的我，仍小姑獨處，但一個人自在的生活倒也相當習慣。

由於我的個性獨立自主，年輕時忙於工作，因此對於一個人生活並無太大的問題，直到兩年前轉換跑道，生活已不再被工作填滿，空暇時反而出現焦慮的症狀，在某次的機緣下，決定重返校園再次充電，在學期間赫然發現，與我相同身分的單身女性比比皆是。

我因而結交了一群姐妹淘，三不五時會邀約分享烹飪作品、爬山、騎車、參加馬拉松等，生活變得多彩多姿，藉由頻繁接觸人群，整個人開始變得活潑開朗，身、心、靈上散發出滿滿的正能量，一群姐妹們也約好，平日除了做好理財規畫，退休後的生活也會相互照應，未來的日子我們並非孤身一人。

其實，單身公害的時代已過去，獨居生活並非老人的專利，反而是一個潮流，以及必修的課題，獨居也不等於孤單或寂寞的生活處境，現今社會的生活方式也依循單身族，只要學會妥善安排時間、理財規畫，找到歸屬感並學會與「孤單」相處，一個人也可以活得很精彩。

單身 獨居 理財

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