愛肝達人站／要做酒測，為什麼被警察罵？

一個人喝酒，看到警察，心虛跑過去請警察做酒測，想不到警察罵他：「你又沒開車，做什麼酒測？」

這個人酒醉初醒：「啊！對喔！我車子忘了開回來！」原來他走路回家。

中國古代以茶會友，時代變了，朋友見面以酒相會，明知喝酒傷肝，但社會風氣如此，治肝的醫師除非也是酒瓶同好者，否則只能感嘆孤臣無力回天！

古人有云：酒精是穿腸毒藥，意思是說酒精分子小，很容易經由腸壁吸收進入血液中，再循環到肝臟中，肝臟中的酵素把酒精主要成分中之乙醇分解為乙醛，乙醛再經由肝內酵素的作用分解為醋酸，之後再分解成二氧化碳及水，再由尿尿中排出去。

因此，由醫學來看，不管喝了多貴的酒，最後經由肝臟的作用變成一瓶十八塊的汽水，由實際觀點而言，其實不划算。

問題是酒精的中間代謝產物乙醛是致癌物質。酒精代謝能力差的人，乙醛在體內停留的時間越久，除了越容易臉紅之外，也容易得食道癌、咽喉癌等。而台灣是全世界酒精代謝比率較差的國家之一，統計約有45%的國人屬於酒精代謝緩慢型，這些人喝酒容易臉紅，嚴重者一碰酒就醉，也是提醒喝酒者有這個風險，杯中物少碰為妙！

喝酒容易得肝硬化，眾人皆知，因為酒精會使肝細胞發炎壞死，產生纖維化，甚至肝硬化。酒精也會抑制肝臟合成白蛋白，但過程中通常病人不知不覺，等到有一天，肚子大起來或吐血或黃疸求醫診治，那時再戒酒就來不及了，只能換肝一途。

另一項可怕的是通常B、C肝引起的肝硬化，在超音波下一看即知，但喝酒引起的肝硬化，通常在超音波只看到肝臟閃閃發光，肝臟勉強比正常稍粗一點而已，也就是說超音波診斷酒精性肝硬化，通常要肝硬化末期才診斷出來。

「吾豈好酒哉？吾不得已也！」喝酒像抽菸一樣也會上癮，戒菸難，戒酒也不容易，只是嗜好與健康之中，如何拿捏，全憑個人的造化了！