院長講堂／黃名琪投入酒藥癮治療 也照顧病患情感

從醫逾20年的台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪，認為精神科是思考與情感的科學，每每看診照顧的是病患情感及其生命故事，也相信酒癮者、藥癮者不是壞人，只要配合治療就有機會改善。

台北市立聯合醫院松德院區是全國最大精神科教學醫院，肩負服務、研究、教學三大任務。黃名琪今年3月出任院長，期許打造松德院區成為一家「多元包容、平等共榮」的醫院。

相信癮者不是壞人

「我是家族第一位女性從醫的成員。」黃名琪分享半世紀前的時空背景，女性擁有一份備受尊重的職業是值得追求的，尤其醫學系是一個崇高理想的專業。她從小受到在醫界服務的親友影響，盼求學與工作表現獲肯定之餘，能突破男尊女卑的社會枷鎖。大三時，就已選擇精神科作為研究領域，「愈是難走的路，愈是想去挑戰」。

「精神科是研究思考與情感的科學，而非玄學。」她看診每位病患如同面對其人生，讓她視之有趣且著迷，這是與生命故事息息相關、以人生為基底的疾病，照顧的是他人的情感與生活。

酒藥癮是精神科處理上較有難度的疾病，「酒癮者、藥癮者並不是壞人」，黃名琪認為，成癮是腦部中樞神經迴路失調所致的疾病。人的中腦有一個成癮中樞，當迴路失調就會影響前額葉的控制中樞，易使人暴躁、認知下降、記憶力變差等不穩反應。「成癮是可以治療的」，不只透過藥物治療，非藥物方式如心理治療也能降低失調狀況，使情緒、睡眠、理智中樞漸趨穩定。

用科技開發酒測器

黃名琪投入酒藥癮治療多年，在2015年與台大資工所教授朱浩華、博士後研究員游創文，共同開發Sober Diary系統，以藍牙酒測器連接手機APP，協助酒癮個案透過自我監測戒酒；2017年進階建置預防酒駕再犯的行動科技支援系統，與地檢署觀護人合作，讓個案自我監控並管理酒後危險行為。

「走舊路不會到新地方」，她的工作哲學深受此話影響，總想著創新和突破自我，由於對聯醫的使命感，2018年承接衛福部計畫建立北區整合性藥癮醫療示範中心。從起初2位醫師到治療師加入藥癮治療服務行列，10人團隊成形，從無到有的過程是一大突破。

時間管理紓壓自律

1996年黃名琪自醫學院畢業即進入松德院區服務，歷經讀書、工作、結婚生子，至今已27年，她驚呼「人生大半輩子與松德同行。」

「找到機會就立刻休息」，黃名琪分享紓壓撇步，舉凡搭捷運、公車的空檔，哪怕只有一、兩分鐘，都能隨時隨地充電休息、沉澱自己。紓壓最好方式就是時間管理，「時間管理的背後是自律」，只要掌握得宜，無論家庭或工作壓力，都能迎刃而解。

平時下班或假日，黃名琪會和家人出門運動，每周至少3次，每次30分鐘到1小時不等，她會去健身房上重訓課、舞蹈課，她更愛跑步，大安森林公園是她的跑步首選之地，每回跑個5公里就很心滿意足，有時還會跑到10公里。她直呼「跑步真的超好玩」，不只可以沉澱自己，規律呼吸跟步頻，使身心更容易放空，甚至領悟人生意義。

黃名琪喜歡跑步，沉澱自己，使身心放空，領悟人生意義。圖／黃名琪提供