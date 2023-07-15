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又傳中暑事故 39歲青農田中猝死

聯合報／ 記者呂慧瑜王長鼎彭宣雅魏忻忻／連線報導
嘉縣民雄鄉39歲青農前天中午逼近35度且體感溫度破40度的瓜田忙農務，疑太熱到棚下休息卻意外死亡，引起關注。圖／民眾提供
嘉縣民雄鄉39歲青農前天中午逼近35度且體感溫度破40度的瓜田忙農務，疑太熱到棚下休息卻意外死亡，引起關注。圖／民眾提供

全台持續高溫，各地頻頻傳出熱傷害事故，根據衛福部統計，七月截至十三日，通報熱傷害就診人次達四○六人次，遠高於去年同期，其中嘉義民雄一名青農前天中午在瓜田務農疑似中暑，待家人發現時臉部已發黑，鼻孔滲血明顯死亡，檢警昨相驗為心因性猝死。當地民眾表示，前天民雄菁埔村體感溫度破四十度，懷疑是中暑熱傷害致死。

卅九歲的何男平時協助父親農務，前午何父巡視瓜田，發現兒子坐在田裡棧板上，臉部卻朝下動也不動，何父趕緊報警，救護人員到場發現何男已明顯死亡。農委會表示，目前不確定何姓青農是否有投保農民職災保險，若有投保，且經過審議委員會判定是因暑熱在田中猝逝，可請領喪葬給付六十二點二萬元。

嘉義青農不幸身故的消息傳出後，各大農業群組也都在相互提醒，希望農民在酷暑下工作，要多注意自身的安全，隨時補充水分，或者避開日正當中下田。

農委會輔導處副處長陳怡任表示，農民若有投保農業職業災害保險，可在發生意外時給付請領，若確認是在田裡從事農業工作而受傷或死亡，就會理賠。

根據農委會統計，目前農保投保人數約九十三萬餘人，但投職災保險僅卅二萬餘人，根據統計，農民職災保險自一○七年開辦以來，比較常見的災害，包括機械受傷，切割、夾捲、採摘作物踩空，跌落等，中暑案件約有廿多件。

陳怡任說，農民職災保險每月投保金額十五元，其餘增加的保費由政府支應，但仍有農民認為，年紀大了，沒有投保習慣，也有農民認為不會受傷無須投保，不過田間工作意外難料，有保險對農民仍有保障。

台南市消防局昨也獲報，一名五十多歲許姓男子在將軍區農田從事農作後，準備騎機車載妻子返家，因全身一直冒汗，身體不適摔倒，疑似熱中暑，妻子見狀立即通報一一九求救，所幸緊急處理後幸無大礙。新北市消防局昨也接獲兩起疑中暑救護案件。

嘉義長庚急診醫學科主任范文誌說，若身體高溫持續超過卅九度，嚴重會引發休克、心臟衰竭或心跳停止，長時間在戶外工作或運動，要記得隨時補充水分及注意防曬。

農民 中暑

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