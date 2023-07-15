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打消脂針反長腫塊 「適應症外」療程惹議

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

北市一名陳小姐前年三月為消除腹部脂肪，於醫美診所皮下注射「肝得健」消脂針，術後腹部持續腫脹，一年後檢查發現腹部有腫塊且鈣化、須開刀切除。

台灣女人連線理事長黃淑英說，民眾擔心消脂手術風險才選針劑，肝得健採消脂針使用屬「適應症外使用」，使用後出現傷害不得申請救濟，完全沒有保障。

每款藥品上市都需要針對特定疾病進行臨床試驗，取得藥證時會針對試驗有效的疾病給予適應症範圍。因藥品從臨床試驗到上市，動輒十多年，為了救命，衛福部開放醫師經評估且患者也同意，藥品可採適應症外使用。

不過黃淑英表示，適應症外使用幾乎被濫用，現在醫美藥品及醫材多屬於「適應症外使用」，效益與安全性未如完整人體試驗有保障，醫美診所卻大肆宣傳，術前也未盡說明責任，導致患者受到極大傷害。衛福部若無法禁止，也應研議非治療用途的適應症外使用標準。立委林淑芬也說，衛福部應負起把關責任。

生產肝得健的歐舒邁克有限公司負責人蔡星章表示，肝得健與倍克脂主成分相同，後者已在台取得消脂的適應症，且已過專利期、已有學名藥問世，此時再針對肝得健進行臨床試驗，不符經濟效益。

醫事司副司長劉玉菁表示，適應症外使用藥品的原則，目前無法律明文規範，將研擬是否制定管理規則；醫美診所進行適應症外療程的廣告已經違法，將依照違規情事查處。

醫美 衛福部 患者

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