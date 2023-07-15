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「還路於民」遊行 台南余小妹之父力挺

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
不滿行人地獄亂象至今未改善，行人零死亡推動聯盟計畫將在八月廿日上凱道舉辦「還路於民」大遊行。本報資料照片
不滿行人地獄亂象至今未改善，行人零死亡推動聯盟計畫將在八月廿日上凱道舉辦「還路於民」大遊行。本報資料照片

行人魂斷道路事件頻傳，行人零死亡推動聯盟計畫將在八月廿日上凱道舉辦「還路於民」大遊行，並提出成立交通零死亡願景中心、制定保障行人交通母法、路口工程規範法制化、改革駕訓制度及實證公正執法等訴求。對此，交通部長王國材回應，行人零死亡目標與交通部一致，大家一起努力。

為了洗刷行人地獄惡名，交通部今年提出「行人優先交通安全行動綱領」，跨部會提出十九項行動方案，行政院還編列七年四百億元經費改善行人環境，但去年起，無論是台中豐原客運撞死母嬰、台南女童於行穿線被撞，還是沙鹿女遭撞飛等事件接連發生，也讓民怨持續沸騰。

根據交通部道安會統計，今年一至四月交通事故死傷數據，總計近十三點四萬件，造成逾千人死亡、近十八萬人受傷，死傷人數均較去年同期增加。

長期關注行人路權的百萬網紅Cheap在臉書發文表示，將在八月廿日與行人零死亡推動聯盟在凱道舉行「還路於民—行人零死亡」行人路權大遊行，希望政府承諾在二○三○年讓道路行人死傷人數減半，二○四○年達行人零死亡。

台南三歲余姓女童今年五月，走斑馬線遇車禍不治，余小妹的父親也留言主辦方表示，台南的車禍改變了他和妻子的命運，也迫使夫妻與最愛的女兒天人永隔。欣慰的是，女兒的犧牲喚醒了很多人對於行人安全的重視 ，也逼迫政府做出一點點的改善，「但我想行人安全永遠沒有滿分，真的很謝謝您們這群願意不辭辛勞願意站起來的人」。

余父強調，不管政府有沒有聽到，至少很多人民聽到了，也有在做些改變。也邀請行人零死亡推動聯盟參加下周六的高雄行人路權遊行。

路權團體表示，此次遊行提出五大訴求，包括希望成立院級跨部會「交通零死亡願景中心」，與民間團體和人本交通專家合作制定統一方針，制定保障行人權益交通母法，將路口行人設施及實體人行道設計規範法制化，改革駕訓制度，以積極維護人行道通行順暢取代消極取締違停，並全時取締不停讓行人駕駛等。

交通部長 路權 人行道 行人地獄 車禍

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