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美核准首款非處方避孕藥 婦團：台引進難

聯合報／ 記者許政榆林琮恩／台北報導
美國食品暨藥物管理局（FDA）13日批准避孕藥「Opill」可不用處方銷售，被認為對預防懷孕非常有效。示意圖。 路透
美國食品暨藥物管理局（FDA）13日批准避孕藥「Opill」可不用處方銷售，被認為對預防懷孕非常有效。示意圖。 路透

美國食品暨藥物管理局（ＦＤＡ）十三日批准避孕藥「Opill」可不用處方銷售，將成為美國第一款非處方避孕藥，讓女性更容易取得。國內醫師指出，女性不需醫師處方即可取得避孕藥，在女性自主權上更近一步；婦團也樂見其成，但擔心台灣保守勢力強，非處方避孕藥要引進國內恐有困難。

外電報導，ＦＤＡ藥物評估暨研究中心主任卡瓦佐尼在聲明中表示，此次核准讓非處方每日口服避孕藥首度成為可行選擇；若按指示服用，每日口服避孕藥安全無虞，在防止非預期懷孕上，預計比目前的非處方的方法更有效。

台北長庚醫院婦產科系主任洪泰和表示，國內避孕藥屬處方藥，需經醫師評估使用，美國ＦＤＡ核准此款避孕藥不需醫師處方情況下即可自行購買，女性更有主導權。不過雖有研究報告顯示，婦女使用口服避孕藥，可降低子宮內膜癌的風險，不過對於年紀比較大、有抽菸、血栓病史婦女而言，使用口服避孕藥會增加血栓、中風等風險，仍須謹慎使用。

台灣女人連線理事長黃淑英表示，避孕藥對於尚無生育意願的育齡女性相當重要，但國內宗教團體保守勢力強勢，加上醫師可能不願放棄處方權力，非處方避孕藥引進台灣仍有重重關卡。

黃淑英說，即使有管道可自美國購入，或未來能在國內藥局購得，女性服藥後也要定期就醫檢查，確認身體有無異常。

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