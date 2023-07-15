台南登革熱322例 防疫死角難清

台南市本土登革熱昨增加11例，已累積322例，市府忙防堵清消，但歸仁市場旁住戶投訴，有住戶四周堆放上百個積水塑膠容器不願清除，寧願繳罰單也不願清理。另善化區也有里長抱怨，蓮潭里所在的LM區是南科發展指標里，但建商放任空地雜草叢生，恐成防疫死角。

台南登革熱昨仁德區及永康區各新增4例、東區新增2例、安南區新增1例，年齡介於7歲至74歲，6例由診所或醫院通報，5例由防治中心擴大採檢發現，登革熱防治中心主任蘇世斌提醒，近期國內已出現第二型本土登革熱病例，重症風險大增，提醒民眾注意。

台南歸仁區已出現登革熱確診，昨歸仁市場進行前面噴藥，有攤商表示，上次登革熱流行時，「整條街的人都感染」，另附近住戶表示，市場前有住戶堆放容上百個容器不願清理，里長陳素鑾說，環保局已來開單但住戶寧可被繳也不願清。曾感染登革熱的攤商說，過去確診時痛苦不堪、生不如死，這次很多民眾似乎沒有什麼症狀，這樣反而更難防治。

此外，善化區蓮潭里長陳紫晶批評，里內空地雜草叢生多年，有些小樹甚至長成大樹，樹下也被人丟棄垃圾，相關單位都互踢皮球非常離譜，要求市府積極作為。

環保局指出，針對空地雜草叢生狀況，將由當地公所到現場勘查，若超過規定標準，先發函地主並限期改善，若不理會將會連續開立罰單，直到改善完成為止。