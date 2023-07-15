基北北桃TPASS 月底估賣42萬張

TPASS基北北桃都會通1200定期票7月上路，已賣出38.2萬張，所有運具使用次數突破1000萬人次，捷運占比近5成、公車也有3成。北市交通局指出，北捷全線站點多，民眾在北捷購票就占8成，定期票加上基隆、桃園，預估整體購買量會持續上升，月底可望達到42萬張。

交通局表示，2018年4月推出1280定期票，截至今年6月底累計販售逾1600萬張，2019年10月更達到單月最高銷售34萬張。1200定期票今年6月15日起開放預購，預購期間已賣出超過12萬張，7月1日上線至7月13日累計販售25.7萬張，38.2萬張已超越1280定期票販售單月最高張數。

交通局表示，民眾主要用於捷運約521萬人次、48%，其次市區公車約345萬人次、32%，國道客運約71萬人次、6.5%，台鐵約68萬人次、6%，桃捷約29萬人次、3%，YouBike約45萬人次、4%，以及輕軌約6萬人次、0.5%。

交通局運輸管理科長廖苑伶說，統計1200定期票上線至今，北市運具運量逐漸回升。以台北捷運為例，近日5路線不含環狀線的平均日運量186.4萬人次，較去年同期增加41.3萬人次、成長28.4%，也恢復至疫情前2019年同期9成、88.4%。

另外，宜蘭縣府推北宜通勤月票，上月提報公路總局未過。縣府日前在宜蘭、羅東轉運站做問卷調查，約9成民眾願意購買月票，縣府將資料彙整，並加入鐵路方案，日前已送公路總局，拚8月讓都內、國道客運2方案上路。

縣府調查，北宜通勤族約7000人，5月提出3種方案，分別是2300元北宜吃到飽，包含國道客運、市區客運與雙北公共運輸，以及1800元國道客運、750元宜蘭縣市區公車和鐵路。

根據問卷結果，有89.1%的民眾願意購買3種月票的任1種；87.98%需通勤到台北，選擇北宜吃到飽的有78.7%，21.3%只打算購買國道客運月票。