中暑、跌落、機械切割傷 農委會呼籲農民投保職災保險

嘉義民雄一名39歲青農，高溫在田間工作，疑高溫引起心臟不適猝死。農委會表示，目前不確定青農是否有投保農民職災保險，若有投保，且經過審議委員會判定是因暑熱在田中猝逝，可請領喪葬給付62.2萬元；農委會表示，農業職災保險繳納的保費很低，卻能給農民工作基本保障，有實耕的農民維護自身權益，還是應該盡量來投保。

嘉義青農不幸的消息傳出，各大農業群組都相互提醒，希望農民在酷暑下工作，要多注意自身的安全，隨時補充水分，或者避開日正當中下田，避免中暑、意外發生。

農委會輔導處副處長陳怡任表示，農民若有投保農業職業災害保險，在發生意外時給付請領，都委託勞保局專業醫師判定，還有審查會，農保的審議委員會，對於個案進行判定，若確認是在田裡從事農業工作而受傷或死亡，就會理賠。

他說，目前農保投保人數為93萬多人；但投職災保險僅32萬8000人，農民職業災害保險從107年開辦以來，至今仍是試辦期間；因為年初修法，保障加倍，且從今年12月1日起，農保投保者都要強制納保農民職災保險。

今年1月「農保條例」修正提高農保投保金額一倍，農民職災保險投保金額同步調高為2萬400元，傷病給付及喪葬津貼也同步加倍；因調高月投保金額所增加的農職保保費，新法施行起3年將由政府負擔，農民自付保費維持每月15元。

陳怡任說，農民職災保險每月投保金額僅15元，其餘增加的保費由政府編列預算支應，但仍有農民認為，年紀大了，沒有投保習慣，或者也有農民認為，不會受傷無須投保；根據統計，比較常見的災害，包括機械受傷，切割、夾捲、採摘作物踩空，跌落等等，中暑案件約有20多件，農民維護自身權益，還是應該盡量要來投保。

他表示，田間工作意外難料，遇到了傷害還是很大的，有保險對農民仍有保障，不僅有傷病給付，若休養期間無法從農，還有就醫津貼，掛號、住院都有津貼，不幸死亡喪葬給付可領61.2萬；農保與農民健康保險脫鉤，就算沒有農保，只要有實際耕作，或者以些軍公教、退休人員，已經領過社會保險者，不能參加農保，仍希望可以加入農民職業災害保險，從事農作有保障。