腰圍粗、血壓高 5萬民眾求體重管理「遠離代謝症候群」

代謝症候群患者得到心血管疾病的機率，是一般人的2至6倍。國健署、健保署合作推動「全民健康保險代謝症候群防治計畫」，目前已有超過5萬名民眾參與，接受管理的病人，近9成有腰圍過粗或肥胖、超過8成血壓偏高、近8成有三酸甘油脂偏高、超過7成為高密度脂蛋白不足。

全民健康保險代謝症候群防治計畫是透過基層診所收案管理，針對吸菸、嚼檳榔、不健康飲食、缺乏運動等民眾，醫病共同討論改善目標，及早調整個人不健康行為，降低慢性病的發生。

「代謝症候群防治計畫」個案收案條件，須符合下列五項指標中任三項：

1.腰圍：男性≧90公分，女性≧80公分或身體質量指數(kg/m2)BMI≧27。

2.飯前血糖值(AC)：≧100mg/dL，或已使用藥物治療。

3.血壓值：收縮壓≧130mmHg，舒張壓≧85mmHg，或已使用藥物治療。

4.三酸甘油脂值(TG)：≧150mg/dL，或已使用藥物治療。

5.高密度脂蛋白膽固醇值(HDL)：男性<40mg/dL，女性<50mg/dL，或已使用藥物治療。

防治計畫自去年7月以來，已有1700家診所、超過2800位醫師加入與5萬位民眾共同參與計畫。其中，接受管理的病人，近9成有腰圍過粗或肥胖、超過8成血壓偏高、近8成有三酸甘油脂偏高、超過7成為高密度脂蛋白不足、近6成空腹血糖偏高、有吸菸者18.6%、嚼食檳榔者4.5%。

加入計畫民眾中，近3成至少有一項代謝症候群指標改善至標準值，其中腰圍過粗者透過醫病共議管理與介入後，有8%改善達標準值；有吸菸者，經介入後已有22.6%自述無吸菸；有嚼檳者，經介入後有30.8%自述已停止嚼檳；另28.6%參與民眾，經介入後血壓、血糖、血脂數值至少一項改善達標準值，顯示醫病共同訂定目標值，達到健康行為的改變，已有初步成果。

另外，經過醫療人員提供營養、運動、戒菸或戒檳等指導，有46%的吸菸者進一步接受戒菸衛教或開立戒菸藥物、13.4%的嚼檳者接受口腔黏膜檢查，並定期以門診或電話追蹤管理成效。

基層診所協助代謝症候群管理，扮演重要角色。高雄市王宏育診所透過掌握病人疾病根源因子，建立個人化健康紀錄冊，指導病人配合生活型態調整，與現實生活較為貼近，增強民眾自我管理動機，較能感受到其實不難做到。

南投縣埔里鎮的陳宏麟診所，由醫師、營養師、護理師及健身教練組成專業團隊，提供代謝症候群病人飲食和運動衛教指導，並設立「健康食堂」和「健身房」，以建立健康行為場域，來落實民眾營養與運動之執行。

嘉義市曾良達診所，透過遠距照護平台與病人互動，讓病人居家記錄血壓、血糖、體重等數值，團隊依據病人的生理數值，提供營養及運動管理，此外也舉辦健行、爬山等活動，邀請病友一起參加，活動中融入飲食、運動、血糖控制等衛教，將健康行為落實於生活中。