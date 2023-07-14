慈善團體疑黑道掛勾涉詐騙 衛福部：若屬實將撤照

有媒體報導，黑幫變身慈善團體騙取民眾愛心捐款，得知將被撤照還換照改名繼續行騙。衛福部今晚表示，經查為2個不同團體，正由警政與主管機關調查，若確定違法將廢止許可。

ETtoday新聞雲今天報導，新北市一名有黑幫背景的男子，今年3月初，利用「宏沅善心協會」名義，在大台北地區醫院、捷運站等公開場所，向不知情民眾勸募、騙取愛心，近期得知宏沅將被撤照，另外申請「陽光恩煦關懷協會」繼續行騙。

衛生福利部社會救助及社工司傍晚發布新聞稿澄清，社團法人陽光恩煦關懷協會並非從社團法人宏沅善心勸募協會改名。

社工司司長蘇昭如告訴中央社記者，就內政部登記資料來看，這是2個不同團隊，但在報導上看到，2團體間幹部人員可能有重疊。

蘇昭如表示，涉及刑事部分由警政處理中，若勸募團體負責人或代表人因進行勸募涉犯罪嫌疑，經提起公訴，得依公益勸募條例第9條規定，廢止其勸募許可，日前已發文給警政系統，若進入司法程序，一定要通知，屆時將依法廢止許可。

至於民眾檢舉宏沅善心勸募協會秘書長涉嫌與黑道掛勾情事並另外成立社團法人，蘇昭如說，已函請主管機關內政部查明有否違反會務業務等，一旦確定有違反情事，同樣會依勸募條例廢止許可或不予許可。

此外，有民眾檢舉宏沅善心勸募協會109年勸募案金額掛零。蘇昭如說，經查發現是在勸募案結束後，沒有依規定進行結案備查，且經警告及限期改善未改善，已依勸募條例處以合計新台幣4萬元罰鍰，並再次予以警告，違者，得連續處罰。