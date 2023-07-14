「技能遊樂園」開園！五感沉浸式體驗台灣技能成果

第53屆全國技能競賽今起於台北南港展覽館及南港高工進行為期3天的技能競賽，並且在南港展覽館2館1樓設置的「技能遊樂園」，以七大主題、五感沉浸式體驗，展示勞動部各項技能成果。副總統賴清德、勞動部部長許銘春今出席開園揭幕式，賴清德致詞時表示，台灣技職教育很重要，當政府政策符合孩子需要，政府、業界共同合作，就能增進孩子及家長信心，願意優先選擇技職教育，期盼大家一起加油。

賴清德致詞時表示，普通高中與技職同等重要，他鼓勵家長若孩子有興趣，可優先走技職教育，政府的技職教育制度也很完整。此外，目前台灣許多產業缺少中階技術人才，像是ICT產業、風力發電都缺少中階技術工，孩子若選擇技職這條路，可以實現夢想。

他指出，自己擔任行政院長時，要求勞動部與教育部加強技職教育，包括增加技職教育師資、要求教育部投資技職教育學校、鼓勵設置類生產線降低學用落差、加強建教合作及鼓勵國際化。

勞動部長許銘春於直播受訪時也表示，學習技能是很光榮的一件事，歐盟各國也都面臨技能人才的欠缺，所以現在學習技能不僅是一技在身，還可以行遍全世界，這是很好的職涯發展選擇。

勞動部說，為了讓民眾瞭解就業、創業協助資源，從樂園入口進入結合視覺、聽覺、觸覺的「技能大道」，展示我國技能競賽的豐功歷程及輝煌榮耀；「技能小鎮」則可以跟全國技能競賽吉祥物光比、鹿比拍貼機紀念體驗，更依六大類群規劃「職人店舖」街，介紹模具工廠、室內設計家具行及汽車維修廠等職類發展。另外，也特別邀請漢翔航空工業股份有限公司展出重機械操作鏟裝機擬真系統操作體驗，讓民眾體驗回填整平、裝車作業，了解勞動部推動先進模擬應用技術，運用於技能檢定及職業訓練等實務。

另外，「技能舞台」則邀請歷屆國手進行技能競賽經驗分享，現場帶領民眾體驗技能創作，同時還有職人與網紅分享自身職涯經驗，協助民眾追尋自己的人生道路，讓達人與民眾進行一場技能知識饗宴。