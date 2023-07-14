批自來水破管頻傳忍無可忍 謝國樑：爭取1席董事親開會

基隆市自來水破管問題頻傳，市長謝國樑今天說，「常常無預警已經忍無可忍」，未來他將會親自參與水公司董監事會議，並積極爭取一席董事，期盼自來水公司能加速落實基隆老舊管線更新進度。

謝國樑指出，近期與台灣自來水公司總經理李嘉榮聯絡後，水公司表示，將提供市府一席監察人職務，但他認為，監察人僅監督水公司財報稽核，對於公司決策影響不大。

謝國樑說，他將積極爭取一席董事，以利參與水公司業務經營，並提案表達意見，希望喚醒自來水公司對基隆管線更新規劃的推動及落實。

謝國樑提到，昨天劉銘傳路又發生因管線汰換，臨時告知停水，造成居民生活用水不便，他和議長童子瑋辦公室都認為水公司未積極規畫老舊管線汰換，以致破管影響供水問題層出不窮。

基隆市成功一路成功市場前道路，8日上午近11時自來水爆管，大水淹馬路，導致部分路基被淘空，路面破裂10多公尺長，水也漫至騎樓攤商。水公司派員搶修，400多戶停水，攤商及民眾無水可用，怨聲載道。

暖暖區9日也發生水質不佳，水色偏黃還有臭味，謝國樑表示，近日將拜訪自來水公司，對基隆供水及老舊管線更新要有完整計畫，造成民眾生活的不便。