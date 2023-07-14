台南登革熱增11例累計322例 加強防蚊避重複感染

台南市衛生局今天公布新增11例本土性登革熱病例，全市累計322例，分布11個行政區，主要是第1型病毒，但因高雄出現第2型，市民應加強防蚊，以避免重複感染發生出血重症。

衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增11例本土性登革熱。其中，仁德區和永康區各4例，東區2例，安南區1例，年齡介於7歲至74歲；5例是擴大採檢發現、6例由診所或醫院通報。

衛生局表示，先前本土性登革熱以第1型為主，但近期出現第2型，市民應加強防蚊，若重複感染不同型別病毒，可能引發免疫反應，輕如發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等，重則腹痛、呼吸困難、持續嘔吐、四肢濕冷、出血、嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等，甚至嚴重出血或器官損傷等，未即時就醫治療，死亡率高達20%。

市府副秘書長邱忠川今天稽查台南鐵路地下化工程東區青年路段，當場查獲1處陽性孳生源，已立即採樣、告發、投藥處理及要求改善。

衛生局持續社區孳清，7月11日、12日在永康區及安南區共調查448戶，其中陽性戶4戶查獲9個陽性容器，開立1張舉發單。

此外，衛生局在仁德區成功里活動中心、歸仁區紅瓦厝國小圖書館、北區衛生所及永康區五王里育樂中心開設擴大採檢站，提供採血檢驗服務。

台南市累計322例本土性登革熱病例，分布在仁德區、東區、中西區、善化區、永康區、安南區、北區、南區、新化區、歸仁區及新營區共11個行政區。