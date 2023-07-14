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大雨連3天又停3天…曾文水庫微量進帳 水情仍難樂觀

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
大雨連3天又停3天，曾文水庫今又微量進水但水情仍難樂觀。記者周宗禎／翻攝
大雨連3天又停3天，曾文水庫今又微量進水但水情仍難樂觀。記者周宗禎／翻攝

台灣第1大曾文水庫蓄水率好不容易連續3天午後下大雨、有效蓄水率衝破14％，加上政府宣布二期作停止供灌，水情壓力看似稍有降低。不要最近3天集水區又沒下大雨，今天台南、嘉義的交界水庫集水區上空烏雲密布，但是上午10點開始只有毛毛雨持續到下午5點，對水情只有「象徵性助益」。水利署南部水資源局吃飯可能接近台灣的泰利颱風能夠帶來雨量

根據南水局觀測，今天中午截至傍晚6點，曾文水庫上游累積降雨量只有不到5毫米，集水區大半天毛毛細雨，每小時雨量不到1毫米，水情根本沒進補。

政府因為曾文水庫蓄水率持續低檔，嘉南平原等地二期作供灌停止；雖然9到11日水庫上游連3天午後雷陣雨集水區進水量都有雙位數，累計560萬立方米進水對水請效益不無小補。

不過南區水資源局的觀測，前天昨天跟今天幾乎沒有什麼下雨。曾文水庫上游今天上午10點開始下雨，累積到晚間降雨只有不到5毫米，除非明後天明顯降雨，不然有效蓄水率很快又跌破14%。

曾文水庫 雨量 水資源

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