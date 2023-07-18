熱浪來襲慎防中暑！六大中暑徵兆一次看

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「中暑」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的中暑徵兆排行。

夏季到來，正午毒辣的太陽肆意照耀，讓人熱得受不了！在這樣的天氣下曝曬不僅會增加中暑的風險，嚴重時甚至可能危及生命，因此在中暑徵兆出現時，就要及時處置，此次我們整理了六大中暑徵兆排行，一起提高警戒、慎防中暑！

天熱抽筋需注意補水 頭暈想吐恐是中暑前兆 ▲ 網友熱議六大中暑徵兆 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年關於「中暑徵兆」的相關話題討論，可以發現「肌肉疼痛及痙攣」受到最多網友議論。肌肉痙攣也就是俗稱的抽筋，是由於夏天大量出汗造成的體液流失及電解質失衡，導致肌肉不自主的收縮而產生疼痛。這種情況好發於需要在烈日下活動的族群，像是運動員及戶外工作者，就有網友在知名論壇分享，一名工人在33度的高溫下搬重物，導致全身痙攣、倒地不起，懷疑是因為天氣太熱而中暑，才導致肌肉痙攣。底下就引來網友回覆道「夏天要多補水才行」、「天氣太熱又流汗沒補水真的會容易抽筋」，建議長時間處於高溫環境的民眾要多補充水份。同時有醫師也提醒，此種痙攣症狀在身體活動結束後的18小時之內皆可能發生，提醒民眾不要掉以輕心。

中暑除了會導致肌肉疼痛、痙攣之外，「頭暈想吐」也是常見的中暑徵兆之一。有名上班族發文表示，自己平時都待在冷氣房裡，但每逢夏日午休時間要出公司買飯，走沒多久就會覺得頭暈、不適，吸引有類似困擾的網友回覆道「我也會頭超暈，天氣真的太熱了」、「待在炎熱的天氣下沒多久我就會頭暈想吐」等。而若有「大量出汗」的情形，同樣也是中暑徵兆，需特別注意出汗量是否較平時更多，並檢視身體有無伴隨其他不適症狀。

另外，突然「昏倒」也是中暑的高度警訊！有民眾便分享在學生時期的朝會、運動會上，經常會出現同學中暑暈倒的情況，留言區的網友紛紛認同表示「升旗超級熱，幾乎每學期都會有人暈倒」、「長時間在烈日下曝曬真的很容易暈倒」。台灣夏季高溫悶熱，因此也更容易導致中暑的發生，建議大家若在高溫曝曬的場所感到不適時，可以先找有遮蔽的陰涼處休息，並褪去過多衣服，也要記得多喝水、補充身體所需的電解質。

中暑的徵兆五花八門，從輕微的疲倦到嚴重時會危及生命的昏厥，都可能是身體發出的警告。若出現上述提及的症狀，要斟酌身體的狀況充分休息、補水，必要時也應該立即就醫檢查，避免導致無法挽回的傷害。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「中暑徵兆」相關討論則數。觀測期間：2022/07/01~2023/07/04，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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