夏日省電大作戰！六個節電小撇步你學會了嗎？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「節電」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六個節電撇步。

冷氣是炎炎夏日必備的消暑神器，在濕熱難耐的天氣裡，許多民眾都無法離開冷氣的懷抱。然而隨著夏季用電高峰期來臨，台電就會啟動夏月電價，希望透過調漲電費的方式號召大家節能省電，若是不節約用電，便可能要面臨荷包大失血的危機。究竟要如何在消暑與節能間取得平衡呢？本次我們便整理了六個夏日節電的小撇步，快來看看吧！

從吃電怪獸「冷氣」下手 提高溫度設定、搭配風扇更節能 ▲ 網友熱議6大節電撇步 網路聲量排行榜 圖片來源/unsplash 觀察近三個月網友針對「節電撇步」的相關話題討論，可以發現「調整冷氣溫度」是相當有效的方法。近日台電便發文指出「冷氣溫度調高一度，就能省下6%的電費」，建議將冷氣設定在26至28度之間，為最舒適又能夠省電的溫度，呼籲民眾響應環保救錢包。

除了調整冷氣溫度外，還可以搭配「循環風扇」幫助室內空氣對流、提高冷房效果，即有網友表示「開27度搭配循環扇，溫度非常舒服」、「我個人配置是冷氣開28度，佐以電風扇就可以達到舒適室內溫度」等，認為調高冷氣溫度並搭配風扇，不但節能省電，還能避免「冷氣吹到不舒服」的狀況。

除了上述做法外，台電也推薦民眾「挑選電器時選用有節能標章的產品」，像是冷氣、燈具、洗衣機等日常電器，若是換成有節能標章的產品，就能夠大幅的降低能源消耗，需要負擔的電費也會相對減少。

就有網友想要汰換家用電器，發文詢問大家的意見，吸引許多網友回覆「換掉老舊冷氣省電超有感，記得選有節能標章的」、「冷氣跟冰箱這種常用電器換節能的，電費會省比較多」等，紛紛表示節能產品真的可以有效省荷包，建議大家可優先挑選有節能標章的產品。

而台電也提醒「買電器請認準節能標章」，說明有一雙手圈成愛心，手的另一端是電源插頭，將火苗包圍在其中的圖案，才是正確的節能標章，代表能源效率比國家認證高，消耗也比較少。

時序進入最炎熱的夏天，想要減少電費開支除了透過調降冷氣溫度、搭配電扇使用等方式外，日常生活中也可以培養省電小習慣，像是定期清洗冷氣濾網、隨手關閉未使用的電器等，都只要簡單的動作就達到省荷包、愛護地球的效果喔！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「節電撇步」相關討論則數。觀測期間：2023/03/30~2023/06/29，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

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