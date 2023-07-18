出國旅遊注意！這5種物品別帶回台灣 肉品、新鮮蔬果都上榜

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「回國禁止攜帶物品」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的回國禁止攜帶物品排行。

隨著疫情趨緩，台灣近期也掀起一股出國旅遊潮，許多民眾會從國外攜帶伴手禮回台。但你知道嗎？其實法律規定有許多物品不能從國外帶回台灣，不想大意而攜帶違禁品的話，就快來看看網友熱議的入境禁止攜帶物品有哪些吧！

攜帶肉品最高罰百萬 新鮮蔬果入境也違規 ▲ 網友熱議五大回國禁止攜帶物品 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察一年內網友針對「回國禁止攜帶物品」的相關討論，可以發現「肉品類」受到最多網友議論。防檢局為了避免非洲豬瘟入侵，特意加強對入境旅客行李的查驗工作，只要是「肉品或是含肉食品」都不能夠入境台灣，希望能徹底杜絕病毒。

不過仍有許多民眾不清楚規定，或不確定自己購買的產品是否符合規範，就有網友到日本旅遊購買了含豬肉的調理包，擔心無法順利通關而發文請益，但留言區的網友說法也眾說紛紜，有人表示「包裝若有標示真空、高溫殺菌，就可以攜帶回台灣」，也有網友不同意道「查過資料覺得不能帶，這次去日本都沒有買」。

建議有疑慮的民眾可以向檢疫櫃檯申報，否則未通報又被查獲的話就會遭到開罰。除了肉品無法入境台灣之外，新鮮蔬果也是禁止通關的。

就有熱心網友歸納了入境物品規定說道「任何新鮮水果、蔬菜都不能進入台灣，內餡是生鮮水果的三明治或甜點也不行」，同時也補充若攜帶的不是新鮮蔬果，而是果乾等已經乾燥處理過的食品，就能夠順利通關，提醒想從國外帶蔬果回台的民眾要格外注意。

另外，在菸害防制法新制上路後，電子煙已被列為「禁止輸入、販售、使用」的產品，有民眾到國外遊玩，想攜帶電子煙回國，卻擔心在入境時被扣留，因此在討論區上發文詢問，吸引網友回覆「最近剛回台灣，海關都會不定期抽查，滿嚴格的」、「朋友前陣子帶了電子煙都被扣留在機場」，提醒民眾不要以身試法，還是要依照規定入境。

除以上嚴格禁止入境的物品外，還有一些是可以攜帶入境卻有數量管制的，例如藥品、現金和奢侈品都有上限額度，若有相關物品需要帶回台灣的話，建議可先上網查詢相關規定，或是至財政部關務署查看詳細通關流程，才不會一次攜帶太多而違反規定。

民眾出國大多會攜帶伴手禮回台，希望能夠分享給親友或自用，但要小心不要攜帶違禁品回國，遭到罰款反而敗興而歸。在出門前做足功課，謹慎應對國門安全，才能開心出遊也平安順利回家喔！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「回國禁帶物品」相關討論則數。觀測期間：2022/06/19~2023/06/01，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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