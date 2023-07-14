泰利颱風估凌晨生成 外圍環流影響周末全台有雨

菲律賓東方海面今天凌晨生成的熱帶性低氣壓逐漸通過菲律賓呂宋島。中央氣象局表示，預計15日凌晨至清晨增強為今年第4號颱風泰利，雖然對台灣陸地沒有直接影響，但受到外圍環流影響，明晚至周日迎風面基隆北海岸、東半部、南部地區及各地山區整天都有不定時降雨 ，到下周二前全台天氣都不穩定，要留意雨勢。

氣象局預報員廖經翔表示，明天白天天氣與今天差不多，但晚上開始到周日受熱帶性低氣壓外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部、南部地區及各地山區整天都有不定時降雨 ，午後各地仍有雷陣雨，周日午後中南部地區及各地山區要留意局部大雨。

廖經翔指出，菲律賓東方海面生成的熱帶性低氣壓目前往西北西移動，距離台灣恆春半島最近也有4、500公里，預計不會影響台灣陸地，但受外圍環流水氣影響，明後天迎風面都有雨勢。截至今天下午2點中心位置在北緯17.5度，東經120.4度，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺，預估15日凌晨2點至上午8點形成輕度颱風。

廖經翔表示，下周一、周二這波熱帶性低氣壓或颱風往北邊移動，台灣於低壓帶有較多水氣，全台都有局部短暫陣雨，花東地區有較大雨勢。下周三高壓增強，水氣變少，各地恢復多雲到晴天氣，午後各地還是都有機會出現雷陣雨，類似天氣將持續至周四、周五。他也說，待第一個熱帶性低氣壓往西邊走，留出一部份空間後，不排除會有第二個熱帶性低氣壓出現。