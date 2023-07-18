聰明辦房貸、轉貸 「保證地板利率」！將來銀行再抽百萬

將來銀行NEXT Bank近期推出「自貸高級感」專案，只要符合條件通通享利率「市場地板價」。 圖／將來銀行提供

聯徵中心最新資料顯示，在今年3月央行升息前，各年齡層新申辦房貸的平均利率已全面「破2」，且年齡愈高、利率也愈高，40~50歲已達2.08％、50~60歲更達2.14%，專家指出，若再加上3月房貸升息半碼（0.125個百分點）因素，國人新增房貸利率動輒2.2％以上，相較1年多前的利率低點，短短時間內每千萬元每年還款金額就要多4～5萬。

房貸壓力山大下，純網銀「將來銀行NEXT Bank」因無實體分行的固定支出，將省下的成本回饋到給客戶的貸款條件上，近期便打出「自貸高級感」專案，只要符合條件通通享利率「市場地板價」，如首購、自住者（含轉貸）一律2.06％、第二戶一律2.375％，豪宅、小套房或第三戶以上一律2.47％，且無論是買賣案件，或是增貸、轉貸均適用。

房貸壓力山大下，將來銀行因無實體分行的固定支出，將省下的成本回饋到給客戶的貸款條件上。 圖／將來銀行提供

不僅房貸利率保證一口價，將來銀行NEXT Bank還加碼兩大回饋，分別是「全額補貼設定費」及「抽百萬元現金」，前提是必須要在9月10日前完成申請且9月底前完成撥款的前500名北北桃房貸戶，才有「利率一律地板價」、「全額補貼設定規費」及「抽百萬元現金」三大回饋。更多詳情，請參考將來銀行官網資訊

將來銀行NEXT Bank表示，繼春季響應政府普發6000元政策，推出「十倍奉還」的抽6萬N點成功專案後，近期更加碼將抽獎額度提高到「百萬現金」等你拿，讓生活成本因通膨而逐步墊高的民眾，也能享有即刻減壓的機會。

將來銀行NEXT Bank已於7月14日公布「十倍奉還」得獎名單，共有高達10名幸運民眾喜獲6萬N點大獎；11月也將抽出「自貸高級感」的百萬現金、10萬元及1萬元禮券得獎名單，全程將錄影存證。

聯徵中心資料顯示，台灣高房價持續未見減緩，平均購買總價已連續5季突破1200萬元，購屋民眾壓力山大，不少人只好「買小、買舊、買遠」，或是透過長年期的房貸來減壓。

有自住需求的購屋民眾，可鎖定幾家利率較低的銀行來篩選對自己最有利的申請方案。 圖／將來銀行提供

專家提醒，在房價、房貸金額、房貸利率「三高」趨勢下，無論是三、五年前購屋，房貸利率一路從「新低抱到新高」的房貸族，或是有自住需求的購屋民眾，不妨多家比較各銀行的房貸利率，鎖定幾家利率較低的銀行來篩選對自己最有利的申請方案。