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牙齒好痛！當心蛀牙來敲門 四大常見蛀牙原因一次了解

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
牙齒好痛！當心蛀牙來敲門 四大常見蛀牙原因一次了解 圖片來源/unsplash
牙齒好痛！當心蛀牙來敲門 四大常見蛀牙原因一次了解 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「蛀牙原因」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的常見蛀牙原因排行。

每個人從小到大幾乎都會有蛀牙的經驗，可你是否曾想過為什麼會蛀牙？如果反覆蛀牙又代表什麼呢？我們統整了四大常見的蛀牙原因，快來看看吧！


生活習慣很重要 口腔清潔、健康飲食不可少

▲ 網友熱議四大常見蛀牙原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議四大常見蛀牙原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友對於「蛀牙原因」的討論，可以發現「不良口腔衛生習慣」是網友公認的蛀牙元兇。刷牙是維持口腔衛生最基本的工作，將牙齒表面的細菌刷除可以有效防止細菌停留，但光是只有刷牙是遠遠不夠的，想要將口腔徹底清潔還需要其他輔助工具，例如使用牙線能夠有效刮除齒縫間的髒污與牙菌斑，而若是有牙結石等齒科困擾則需要求助牙醫師，以洗牙等其他專業醫療方式清理口腔。

就有網友分享自己意外發現「室友沒有刷牙的習慣，牙垢已經堆積到肉眼可見的程度」，同時也有蛀牙和口臭等問題，造成視覺觀感與口氣不佳的狀況，吸引熱心網友在留言區提醒「若是長期不刷牙，除了會蛀牙，最後還會導致嚴重牙周病，造成牙齒掉光光」，建議民眾用餐後要將牙齒刷乾淨，保持口腔清潔、避免細菌殘留，預防蛀牙或後續更嚴重的齒科問題。

「高糖飲食」亦是容易導致民眾發生蛀牙的原因。雖然吃甜食能夠讓心理獲得短暫的愉悅感，但卻可能對牙齒健康造成威脅，即有牙醫師針對「甜食引發蛀牙」解釋道「糖分有利於口腔內的細菌生長，攝取過量會讓蛀牙菌形成酸性環境，進而導致蛀牙」，同時指出糖果種類也會影響蛀牙菌生長的速度，像是「硬糖與黏性高的糖果較容易附著在牙縫與牙齒表面上，製造出有利於蛀牙菌生長的環境」。

此外，高甜度的飲料同樣也會造成蛀牙，有上班族在辦公時習慣喝飲料，導致牙齒時常蛀牙，因此發文詢問應該如何解決，就有網友回覆道「可以喝一口飲料配一口水，稍微漱口一下，比較不會讓口腔一直維持在酸性環境」。建議民眾可以減少高糖飲食，若是食用了也盡量不讓甜食在口腔中停留過久，減少因高糖飲食引發蛀牙的機率。

蛀牙是許多民眾常見的口腔問題，想要減少蛀牙的發生率，不妨參考上述蛀牙發生的原因，做好口腔清潔並改善飲食習慣，去除可能導致蛀牙的潛在因素。若是真的出現蛀牙也別緊張，記得儘早治療，才不會讓牙齒繼續惡化，平時也要定期看牙醫、做口腔檢查，讓你擁有清新口氣和迷人笑容。

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「蛀牙原因」相關討論則數。
觀測期間：2023/03/20~2023/06/19，共三個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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