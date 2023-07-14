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阿斯巴甜列可能致癌 食藥署：暫不調整限量規範

中央社／ 台北14日電

世衛將阿斯巴甜列可能致癌，但未調整容許攝取量。食藥署今天表示，暫時不會修正使用範圍與限量規定，另外提醒民眾不需要因此改變消費習慣，適量攝取、均衡飲食即可。

世界衛生組織（WHO）今天表示，常用在軟性飲料中的人工甜味劑「阿斯巴甜」（aspartame）已被歸類為「可能致癌」，但並未調整每日容許攝取量（ADI）。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富下午接受媒體聯訪表示，台灣將持續關注這個議題，及國際間對於阿斯巴甜安全性評估與管理動向，暫時不會修正使用範圍及限量規範。

他指出，因WHO旗下國際癌症研究中心（IARC）說明阿斯巴甜人類致癌流行病學、動物實驗及致癌機轉證據皆有限，故評定其致癌性分類為2B組，屬於「可能為致癌因子」。

此外，WHO專家委員會食品添加物聯合專家委員會（JECFA）認為無須改變先前訂定的每日容許攝取量，且國際上尚無任何先進國家調整相關管制措施。

至於標示上是否須加註，林金富說，阿斯巴甜因甜度高、甜味純正，不致齲齒，熱量低，台灣目前可於各類食品視需要適量使用，主要添加於低卡飲料、口香糖、冰淇淋、優格等，但規定應以中文顯著標示「苯酮尿症患者（Phenylketonurics）不宜使用」、「內含苯丙胺酸」或同等意義的字樣。

不過，林金富提醒，有些人因為愛吃甜卻擔心熱量，以阿斯巴甜取代，現在看到這個資訊可能又回頭吃糖，「其實都不必要」，只要維持原來消費習慣，原則上適量食用、均衡飲食即可。

食藥署補充，許多糖尿病患者、減肥人士都以阿斯巴甜作為糖的代用品，由於化學結構中包含胺基酸中的苯丙胺酸，苯酮尿症患者無法代謝此胺基酸，必須避免接觸阿斯巴甜。另外，高溫會使其分解而失去甜味，所以不適合用於烹煮和熱飲。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海接受媒體電訪表示，因為阿斯巴甜沒有熱量、但甜度是一般蔗糖的200倍，因此在國內外都被廣泛使用為代糖，不論飲料、口香糖、冰淇淋等，都可能有添加。

阿斯巴甜今天列為人類可能致癌物。顏宗海說，阿斯巴甜被歸類在2B組，代表在動物實驗中，證實部分動物會增加肝癌等風險，但在人體則沒有明確致癌證據。

WHO沒有改變現行每日容許攝取量（ADI），即每公斤體重每天最多攝取40毫克。顏宗海說明，這代表70公斤的成人1天要喝下9到14罐以上的代糖飲料才會超過，「不太可能喝這麼多」；不過夏日炎熱，成人一天喝水要2000到2500c.c.，若在室外要補充到3000c.c.，建議民眾「補充水分還是喝白開水最好」。

WHO 患者

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