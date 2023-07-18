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多吃優格好處數不完？幫助減重還能兼顧身體健康！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
▲ 網友熱議六大優格好處 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議六大優格好處 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「優格好處」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大優格好處排行。

優格是由牛奶發酵製成，酸甜可口好滋味受到許多民眾的歡迎，以及市面上也出現各種口味與不同形式的優格供消費者挑選，而優格也因為對身體的益處眾多，成為了不少人早餐或是點心的好選擇，以下就介紹網友們熱議的優格好處。


「補充蛋白質」良好來源超優質 輕鬆「增加飽足感」還能「有助於減重

多吃優格好處數不完？幫助減重還能兼顧身體健康！ 圖片來源/unsplash
多吃優格好處數不完？幫助減重還能兼顧身體健康！ 圖片來源/unsplash

觀察近三個月內網友針對「優格好處」的相關話題討論，可以發現「補充蛋白質」引起社群熱烈討論，營養師指出優格擁有「優質蛋白」，是良好的蛋白質攝取來源，並補充希臘優格「用一般優格濾掉乳清，口感非常細緻綿密，單位蛋白質量比較高」，相當推薦給有高蛋白質需求的族群食用。

而在脫去乳清的過程中，同時也除去了部分乳糖，因此糖和碳水化合物含量也相對較低，被大讚是「減肥族群的好朋友」，有許多網友表示自己平時吃早餐或是在減肥時期，會以優格搭配「水果、燕麥一起當早餐吃」，覺得除了好吃之外還能「增加飽足感」，當作嘴饞時的小零食也不會有負擔，對於「有助於減重」的好處十分有感，紛紛直呼「減脂好朋友就是優格啦」、「消滅脂肪的好幫手」，更提醒想要減重效果更顯著的人，可以選擇無糖口味熱量更低。

優格含有豐富的益生菌，能夠調節腸道菌叢，有效「維持消化道機能」，促進腸胃蠕動消化外還能幫助排便順暢，建議腸胃不好或是有排便困擾的族群，可以嘗試食用優格以改善問題，加上益生菌還能有效「抗發炎/氧化」，營養師就說明「平時可多食用優格來增加好菌的攝取」，從日常開始建立身體的益菌環境。

此外，腸道健康也與好心情息息相關，因為影響情緒的血清素大多都是在腸道產生的，而優格不僅富含好菌，可以刺激多巴胺分泌降低壓力，還能促進有幸福荷爾蒙之稱的「催產素分泌」，屬於能夠「紓解低潮情緒」的快樂食物之一。

以上優格的好處你都知道嗎？又或者你早已是優格的擁護者呢？吃優格的好處多多，無論是有特殊需求，還是平時就注重飲食攝取的民眾，都不妨在日常飲食中將優格加入菜單，既能滿足口慾又能兼顧身體健康，一舉兩得好輕鬆！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「優格好處」相關討論則數。
觀測期間：2023/03/27~2023/06/27，共三個月
觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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