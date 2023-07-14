影／曾遭轉彎貨車撞癱！他手術後復健1年 奇蹟恢復行走

阮姓男子騎車遭轉彎貨車追撞，導致3、4、5節胸椎嚴重粉碎性骨折，骨頭碎片傷及脊髓神經，致雙腳失去知覺及完全癱瘓，輾轉到中正脊椎骨科醫院就醫，經脊椎院長高振興7個多小時漫長手術，小心翼翼清除脊髓內碎骨、血塊，同時修補受損神經及腦膜，加上輔助的復健醫療，加上阮男堅強克服疼痛，1年後終於可以站起來步行。

高振興說，「脊髓損傷」是指因交通事故、跌倒或運動傷害造成外傷，導致脊髓神經損傷，由於脊髓再生能力低、結構複雜，往往造成不同程度神經功能喪失或癱瘓。

脊髓損傷依損傷部位的高低以及損傷嚴重性而產生不同症狀，例如頸椎受傷會造成四肢癱瘓，約佔所有脊髓損傷患者半數，若傷及胸椎、腰椎，則造成下半身癱瘓及大小便功能不良。

住湖內的阮姓男子，4年多前從高雄騎車要返家，經岡山遭對向左轉的貨車撞擊，重創胸椎，當場陷入昏迷，送到岡山區醫院急救，甦醒後發現雙腳已無知覺，就近轉診到台南的大醫院，當地醫生願意手術把粉碎骨頭固定，但沒有把握他可以進步，家人不忍他一輩子要坐輪椅，透過醫師親友的推薦求助高振興醫師。

高振興表示，阮姓男子因為車禍造成第3、4、5節胸椎粉碎性骨折，原本四方形的胸椎骨頭變形成近乎三角形，粉碎的骨頭刺傷脊髓神經，這樣的病人常導致嚴重性的神經功能喪失，造成下肢無力、大小便失禁等問題。

高振興說，人體胸椎共有12節，其中3、4、5節上胸椎的神經密集度更高，其手術就是要將骨頭碎片、血塊等異物清除乾淨，並將斷裂的骨頭以鋼釘、支架固定好，同時以很微細的手術線縫合，加上精細的手術技巧修護受損的神經組織，希望儘量保留未完全受損的神經組織及增加損害組織癒合的機會。

阮姓男子說：「我不想一輩子坐輪椅，堅持要會走路！」他自費搭乘民間救護車轉到高雄就醫，到院後高醫師給予他很大鼓勵及信心，術後躺了一陣子等待骨頭癒合，再慢慢逐步起來復健，復健過程的疼痛常讓他眼淚直流，痛不欲生，但他每天設定復健目標，再苦、再痛都要達標。

阮姓男子第一次站起來，就因為長期臥床造成姿態性低血壓當場頭暈、嘔吐，但他沒有放棄、堅持下去，1年後終於站起來，勇敢的走出去，雖然車禍第一時間碎骨壓迫到神經，造成右腳走路有點遲緩，但未影響正常生活及工作。