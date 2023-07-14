打破迷思？ 喝酒反而睡不好 避免成癮掌握口訣「男2女1」

喝酒不只會成癮，更可能致癌，根據調查我國酒精使用有年輕化趨勢，危害不容小覷。衛福部心理健康司今天舉辦酒精標準量宣導發表記者會並且推出測量酒精標準量的「衛教杯」。心健司長陳亮妤表示，不少人誤以為喝酒會助眠，但其實喝酒反而讓睡眠品質下降。未來會持續擴大酒癮補助，推廣全民正確酒精及酒癮疾病識。

觀察全球飲酒行為趨勢，2020年酒精使用導致207萬男性及37.4萬女性死亡，並且是25至49歲人口疾病的首要危險因素。酒精影響身體健康，包含傷害大腦、心臟、肝臟、胰腺、癌症、免疫系統等；並且會提高罹癌風險與七種癌症有因果關係，包括食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌和口咽癌、喉癌、乳腺癌等。此外，我國調查也顯示酒精使用年輕化。

台北馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱表示，依據酒癮治療計畫分析，酒精使用多和心理社會問題相關，如事業、自殺、家暴、酒駕等；若是成癮可以尋求醫院治療，可以透過心理社會處遇並搭配回診及藥物減少飲酒，目前國內有兩款自費戒酒藥可以使用。

台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪說，喝酒沒有安全飲酒量，從喝第一口酒就可能有風險，可能腦部功能受損，甚至成癮中期可能出現戒斷現象、認知功能損傷等影響。她說，「飲酒單位數」的計算公式是「飲酒c.c數」乘「酒精度數」除12，而女性一天只能喝1單位，男性則是兩單位，也就是「男2女1」；更嚴謹的做法是女生一周1單位、男生一周2單位。

為了讓民眾更好了解飲酒單位數，衛福部推出衛教杯讓民眾了解可簡易了解不同酒精濃度下的單位數，並邀請藝人方志友作為代言人。方志友說，社交應酬、面對壓力時很多人會選擇喝酒，但過量飲酒損害健康反而得不償失，但適量飲酒是否可以幫助睡眠？陳亮妤解釋，喝酒反而會讓睡眠品質下降，會讓身體淺眠，長期喝酒的人安眠藥反而是越吃越多。

陳亮妤表示，不只台灣，亞洲很多地方都有勸酒文化，在勸酒氛圍下容易讓每日酒精攝取超標。11月將成立酒癮防治中心，針對人才培訓、醫療指引、本土研究等做更完整的規劃，如讓酒癮共病治療，讓精神科跟肝膽腸胃科的轉介整合，或是讓酒癮防治人才前往美國頂尖機構受訓。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康