快訊

舉重／亞奧運每4年一循環 郭婞淳：每次都是不同的郭婞淳

分遺產舅獨拿透天厝＋500萬 母斷絕娘家聯繫！長輩悲慘結局曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北抽驗6款USB手持電扇 都無商品檢驗標識均不合格

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市消保官抽樣選購6款市售USB手持移動充電式電風扇「標記及標示」與說明書方面全數不符合規定。圖／新北市法制局提供
新北市消保官抽樣選購6款市售USB手持移動充電式電風扇「標記及標示」與說明書方面全數不符合規定。圖／新北市法制局提供

近日氣溫經常飆破30度以上，新北市消保官抽樣選購6款市售USB手持移動充電式電風扇，委託台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)檢驗，其中「品質項目」6件全數合格，安全性無虞，但「標記及標示」與說明書方面全數不符合規定，均無商品檢驗標識，消保官要求業者將不合格商品下架，並函請主管機關進一步查處。

消保官表示，安全性檢驗方面SGS是依國家標準連續充電 168 小時及外殼塑料執行熾熱線試驗溫度550度試驗法作品質檢驗，抽驗6款商品皆符合安全標準。但在商品檢驗標識方面，經濟部標準檢驗局自今年起將USB手持移動充電式電風扇列為「應施檢驗商品」，其後製造或進口之的商品必須完成檢驗程序並貼上「商品檢驗標識」後，始得陳列或銷售。

若業者將未符合檢驗規定USB手持移動充電式電風扇輸入市場，依商品檢驗法可處20萬元以上200萬元以下罰鍰。銷售店家可處1萬元以上10萬元以下罰鍰。抽查6款商品均無商品檢驗標識已移請經濟部標準檢驗局進一步查處。　　

消保官表示，商品標示方面6款商品之中文標示均不符合規定，主要缺失包括未標示商品名稱及型號、製造年份及製造號碼、商品原產地、規格、使用方法、注意事項或警語、進口、代理或經銷廠商名稱、地址及 電話等。

新北市經發局則通知製造商或進口商限期改正，如業者屆期不改正，將依商品標示法處2萬元以上20萬元以下罰鍰，消保官建議消費者於購買USB手持移動充電式電風扇前，認明有貼附「商品檢驗標識」之商品再行購買，注意使用說明及警語確保使用安全。

消保官

延伸閱讀

墜落偏僻地方怎自救？新北消防：三個方式求救待援

圓融行善團1人千元接龍捐款 助新北弱勢家庭解困

為幼兒園餵藥案道歉？ 鄭文燦：新北先說明為何撤照又復照

新北男工地中風癱瘓 孩休學打工還欠護理之家15萬

相關新聞

新北抽驗6款USB手持電扇 都無商品檢驗標識均不合格

近日氣溫經常飆破30度以上，新北市消保官抽樣選購6款市售USB手持移動充電式電風扇，委託台灣檢驗科技股份有限公司(SGS...

世衛將阿斯巴甜列可能致癌物 專家：1天喝9罐健怡可樂才超標

世界衛生組織（WHO）其轄下國際癌症研究機構（IARC）和聯合國糧食及農業組織（FAO）昨發布報告，確定代糖「阿斯巴甜」...

女打消脂針組織壞死 立委曝：衛福部回「藥安問題去問專家」

北市民眾陳小姐2021年3月為消除腹部脂肪赴醫美診所，在醫師建議下施打消脂針，術後腹部持續腫脹，超過1年後赴醫院檢查，竟...

泰利颱風今晚至明晨形成 氣象局：明晚起外圍環流逼近、水氣增加

菲律賓東方海面今天凌晨2時生成的熱帶性低氣壓，目前逐漸通過菲律賓的呂宋島。中央氣象局預報員謝佩芸指出，預計今晚到明天清晨...

長庚研究：非酒精性脂肪肝 5年近1成變慢性腎病

「脂肪肝不只是肝病，更是全身性的代謝疾病。」長庚醫療體系今發表一項北台灣跨院區長期研究，結果發現非酒精性脂肪肝病人5年平...

台製「獵風者」衛星起運 鄭明典：助全球颱風生成觀測

我國第2顆自製衛星、首顆氣象衛星「獵風者」歷經9年籌畫、研發、自製，今從國家太空中心（TASA）起運送往法屬圭亞那，預計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦