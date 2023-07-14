新北抽驗6款USB手持電扇 都無商品檢驗標識均不合格

近日氣溫經常飆破30度以上，新北市消保官抽樣選購6款市售USB手持移動充電式電風扇，委託台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)檢驗，其中「品質項目」6件全數合格，安全性無虞，但「標記及標示」與說明書方面全數不符合規定，均無商品檢驗標識，消保官要求業者將不合格商品下架，並函請主管機關進一步查處。

消保官表示，安全性檢驗方面SGS是依國家標準連續充電 168 小時及外殼塑料執行熾熱線試驗溫度550度試驗法作品質檢驗，抽驗6款商品皆符合安全標準。但在商品檢驗標識方面，經濟部標準檢驗局自今年起將USB手持移動充電式電風扇列為「應施檢驗商品」，其後製造或進口之的商品必須完成檢驗程序並貼上「商品檢驗標識」後，始得陳列或銷售。

若業者將未符合檢驗規定USB手持移動充電式電風扇輸入市場，依商品檢驗法可處20萬元以上200萬元以下罰鍰。銷售店家可處1萬元以上10萬元以下罰鍰。抽查6款商品均無商品檢驗標識已移請經濟部標準檢驗局進一步查處。

消保官表示，商品標示方面6款商品之中文標示均不符合規定，主要缺失包括未標示商品名稱及型號、製造年份及製造號碼、商品原產地、規格、使用方法、注意事項或警語、進口、代理或經銷廠商名稱、地址及 電話等。

新北市經發局則通知製造商或進口商限期改正，如業者屆期不改正，將依商品標示法處2萬元以上20萬元以下罰鍰，消保官建議消費者於購買USB手持移動充電式電風扇前，認明有貼附「商品檢驗標識」之商品再行購買，注意使用說明及警語確保使用安全。