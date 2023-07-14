機捷延伸A22老街溪站獲營運許可 預計7月底通車

桃園機場捷運線為全台最長的捷運路線，由A21環北站延伸至A23中壢站路段是機捷連結中壢車站最後一哩路，其中，A21延伸至A22老街溪車站已於7月7日獲交通部核發營運許可，鐵道局表示，後續將由營運單位桃捷公司辦理營運通車，預計7月底可通車，每日進出共143班車。

鐵道局表示，機場捷運延伸至A22老街溪站工程因系統流標14次，2019年10月開工後又面對新舊號誌系統整合與新冠肺炎疫情等課題，當時進口設備、外籍技師無法抵台都影響相關進度，加上新舊系統整合只能利用晚間停止營運3小時時間測試，最終在今年3月完成穩定性測試，交通部於6月18日辦理履勘，7月7日核發營運許可。

鐵道局表示，機場捷運延伸線計畫為擴大機場捷運服務效能，計畫起自機場捷運A21站延伸至中壢，設置A22老街溪站及A23中壢站等2座地下車站，分成2階段通車，總經費173億元。其中A21站至A22站約800公尺，路程約40秒，通車後每4分鐘一班，全日共有進出143班車。至於A22至A23站則預計2028年7月完工。