女打消脂針組織壞死 立委曝：衛福部回「藥安問題去問專家」

北市民眾陳小姐2021年3月為消除腹部脂肪赴醫美診所，在醫師建議下施打消脂針，術後腹部持續腫脹，超過1年後赴醫院檢查，竟發現腫塊鈣化、必須開刀切除。台灣女人連線理事長黃淑英說，此案藥物是適應症外使用，衛福部卻未針對醫美適應症外使用藥物制定管理辦法，民眾擔心手術風險才選擇針劑，結果卻因術後處理不當需要開刀相當諷刺。立法委員林淑芬表示，自己行文衛福部詢問藥品安全性，卻獲得「請詢問學會、臨床專家」的答覆。

陳小姐委任律師張佳瑋表示，陳小姐到醫美診所希望消除腹部脂肪，醫院直接建議施打消脂針，並未說明成分就是「肝得健」，也未告知可能的副作用。陳小姐施打後，腹部明顯腫脹，3到6個月後還出現感染、紅腫，反應後診所告知應多喝水、熱敷，腫脹卻持續超過1年也未消失，赴大醫院檢查後，發現腫塊已經鈣化、必須手術清除。

他也說，陳小姐與藥廠聯繫後才得知，術後應採冰敷而非熱敷，且24小時內不得清洗傷口，這些衛教資訊診所均未告知，事發後醫師還要求陳小姐接受心理諮商，不要質疑醫師的權威與科學證據。事發醫美診所是由不具醫事人員身份的職員進行個案諮詢，還穿上白袍讓人誤會他們具醫學專業，對此已向北市衛生局檢舉，但市府至今仍未處分。

黃淑英表示，醫美產品愈來愈熱門，許多醫美藥品及醫材卻是「適應症外使用」，效益與安全性未如完整人體試驗有保障，醫美診所卻大肆廣告宣傳，術前也未盡說明責任，導致患者受到極大傷害。衛福部若無法禁止，也應該研議非治療用途的適應症外使用標準，制定明確管理辦法，針對適應症外治療的廣告也應該落實查核、禁止。

黃淑英說，此案使用的藥物「肝得健」藥物仿單（即說明書）適應症僅有肝炎、肝硬化，並特別強調不可皮下注射，卻被醫美診所拿來施打於腹部皮下脂肪。且本案手術同意書並未提供副本給患者，也沒有提供價錢收據，導致日後疑似竄改日期等爭議，「個案原本擔心手術風險才選擇針劑，結果用藥後反而需要開刀，相當諷刺。」

林淑芬表示，許多民眾對抽脂手術風險感到畏懼，轉而使用針劑治療，但坊間常見用於瘦身消脂的針劑「倍克脂」、「肝得健」、「卡妮丁」，只有「倍克脂」一項具有減少下巴脂肪堆積的適應症，其他均為適應症外使用。

她指出，根據衛福部，適應症外治療原則是基於治療疾病之需要，且要符合「醫學原理與臨床藥理」。辦公室行文衛福部詢問「肝得健」適應症外使用於消脂是法符合臨床藥理，衛福部食藥署卻回覆，要求委員自行詢問醫學會、臨床專家。在醫師臨床裁量、民眾用藥安全之間如何取得平衡，本就應由政府負起責任，保障人民健康，「主管機關竟要立委自行詢問專家，形同讓個案獨自面對風險。」

林淑芬說，在國內醫美高度商業化的現況下，許多行銷、客服人員運用手段，在說明治療風險時避重就輕，就連醫師使用時也是受藥廠推銷，衛福部卻回應要醫師「依個案狀況自行決定是否要執行適應症外處置」，萬一發生意外，個別醫師、患者都難承擔風險，更不能以藥廠市場佈局避重就輕，國外能用、有文獻支持的藥物，與實際在國內進行臨床試驗取得藥證的用藥安全性證據程度仍存在落差。

衛福部醫事司簡任技正呂念慈表示，目前國內美容醫學確實相當多元，並「保有非常高度自由發展性」，但衛福部並未因此疏忽管理，包括使用的術式、給予之處置以及術後照顧評估等細節，在頒布「美容醫學品質認證」時都會進行評估。適應症外使用之規範，依醫師法、醫療法均規範醫師有義務告知治療方、後續處置以及會引發的風險，日後會盡力要求落實。

她也說，已針對此案使用之消脂針藥物詢問各學會，有學會表示，「肝得健」透過適應症外使用，用於消脂已經行之多年，且國際上部分國家有核予消脂之適應症，也有許多臨床文獻證據支持，國內藥品查驗登記之所以未將消脂納入適應症，是藥商考量市場佈局而未申請，但醫學上的藥物使用，不該因藥廠市場布局而受限。適應症外使用，除須有藥理、醫學根據，醫師必須明確告知患者，也要有具公信力的文獻支持，符合此三項要素，在醫師專業判斷、病人知情同意後才能使用。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，目前針對適應症外使用藥品、醫材的原則，其實並無法律明文規範，將針對蒐集的資訊進行討論，也會針對違規廣告的情事進行查處，並希望藉此機會讓女性朋友了解，使用適應症外的醫美服務時，要主動進行了解。針對醫美適應症外使用的原則討論，醫事司承諾將進行研議。