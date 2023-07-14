車禍胸椎粉碎性骨折癱瘓 高雄男經手術恢復行走
高雄28歲阮姓男子車禍造成胸椎嚴重粉碎性骨折，骨頭碎片傷及脊髓神經，導致下半身癱瘓，經中正脊椎骨科醫院手術，清除碎骨、血塊，並修補神經及腦膜，經復健雙腳恢復功能。
阮姓男子家住湖內區，當時從高雄市區返家途中，經岡山時遭轉彎貨車追撞，導致3、4、5節胸椎嚴重粉碎性骨折，骨頭碎片傷及脊髓神經，致雙腳失去知覺完全癱瘓。
中正脊椎骨科醫院今天發布新聞稿指出，阮姓男子到中正脊椎骨科醫院就醫，經醫院脊椎院長高振興7個多小時漫長手術，小心翼翼清除脊髓內碎骨、血塊，同時修補受損神經及腦膜；加上後續的復健醫療，終於讓病患站起來，一步一步行走。
高振興表示，「脊髓損傷」是指因交通事故、跌倒或運動傷害造成外傷，導致脊髓神經損傷，由於脊髓再生能力低、結構複雜，往往造成不同程度神經功能喪失或癱瘓。
高振興表示，阮姓男子車禍造成第3、4、5節胸椎粉碎性骨折，原本四方形的胸椎骨頭變形成近乎三角形，粉碎的骨頭刺傷脊髓神經，病患因嚴重的神經功能喪失，常伴隨下肢無力、大小便失禁等問題。
高振興說，人體胸椎共有12節，其中3至5節上胸椎神經密集度高，手術要將骨頭碎片、血塊等異物清除乾淨，並將斷裂的骨頭固定好，再以微細手術線縫合，並修復神經組織，儘量保留未完全受損的神經組織，增加損害組織癒合的機會。
阮姓男子說，他脫離危險期後，從岡山區醫院轉至台南大醫院，但當地醫院沒有把握能讓他重新站起來，經介紹轉往中正脊椎骨科醫院就醫。
「我不想要一輩子坐輪椅」阮姓男子說，車禍後自己堅持一定要再站起來，高振興給自己很大鼓勵及信心，術後躺了一陣子等待骨頭癒合，後續復健過程常讓他眼淚直流、痛不欲生，但他每天設定復健目標，再苦、再痛都要達標。
阮姓男子說，第一次站起來，就因長期臥床造成姿態性低血壓當場頭暈、嘔吐，經一年努力復健後終於站起來、慢慢步行，雖然車禍第一時間碎骨壓迫到神經，造成右腳走路有點遲緩，但未影響正常生活及工作。也與不離不棄的女友共組家庭，生下愛的結晶。
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