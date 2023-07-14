台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」啟程 將運往圭亞那發射

台灣第一枚自製氣象衛星「獵風者衛星」今天上午從位於新竹的國家太空中心（TASA）啟程前往桃園機場，蔡英文總統、行政院長陳建仁及國科會主委吳政忠都到場送行，明天將飛往南美洲的法屬圭亞那，預計9月搭乘Vega火箭升空，進入太空為台灣的氣象研究提供助力。

獵風者衛星由超過20家國內廠商協力打造，逾8成零組件都是國產研發設計製造，可以用於氣象觀測及研究，尤其台灣位處颱風頻發的西太平洋，獵風者衛星將可用於預測颱風路徑及強度，以及海氣交互作用研究及應用，提升台灣氣象觀測及防災能力。

獵風者衛星搭載自行研發的全球導航衛星系統反射訊號接收儀(Global Navigation Satellite System-Reflectometry，GNSS-R)，在低軌道上蒐集由海面反射的全球導航衛星系統訊號，可以估算海面的浪高及近海面風速，提供劇烈天氣生成初期觀測資料。

蔡英文總統、行政院長陳建仁今天出席國家太空中心的起運典禮。蔡總統表示，獵風者衛星凝結了台灣近10年航太專家們的心血，相信參與計畫的每個人都是滿懷興奮及激動的心情，她也很感動可以共同見證台灣歷史上重要的里程碑。

蔡總統說，「獵風者」命名來自於古希臘神話中「海的信使」，擁有駕馭風浪的能力，象徵著這顆氣象衛星被賦予的使命。她指出，未來衛星從南美洲的法屬圭亞那發射升空後，將執行海面風速觀測的任務，可精準掌握劇烈天氣在海面上生成初期的數據，對全球氣象觀測預報，將是一個重大的突破，也對全世界作出貢獻。

蔡總統提到，獵風者衛星證明了台灣半導體精密製造的優勢，台灣有能力進軍全球太空產業，政府也核定核定第三期國家太空科技發展長程計畫，10年投入251億元、頒布太空發展法，以及將國家太空中心升格為行政法人，從法律、預算，及組織各層面上，給予最大的支持。

陳建仁表示，期盼作為打頭陣的獵風者衛星一定會成功。同時提及「太空經濟」，政府將規範太空活動、促進太空產業發展，因此通過太空發展法，而獵風者更證明台灣的技術，可跟歐美產業接軌。