台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」啟程 將運往圭亞那發射

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
蔡英文總統出席獵風者衛星起運典禮，衛星零組件自製率達83%，證明了台灣半導體、精密製造的優勢。記者巫鴻瑋／攝影
蔡英文總統出席獵風者衛星起運典禮，衛星零組件自製率達83%，證明了台灣半導體、精密製造的優勢。記者巫鴻瑋／攝影

台灣第一枚自製氣象衛星「獵風者衛星」今天上午從位於新竹的國家太空中心（TASA）啟程前往桃園機場，蔡英文總統、行政院長陳建仁及國科會主委吳政忠都到場送行，明天將飛往南美洲的法屬圭亞那，預計9月搭乘Vega火箭升空，進入太空為台灣的氣象研究提供助力。

獵風者衛星由超過20家國內廠商協力打造，逾8成零組件都是國產研發設計製造，可以用於氣象觀測及研究，尤其台灣位處颱風頻發的西太平洋，獵風者衛星將可用於預測颱風路徑及強度，以及海氣交互作用研究及應用，提升台灣氣象觀測及防災能力。

獵風者衛星搭載自行研發的全球導航衛星系統反射訊號接收儀(Global Navigation Satellite System-Reflectometry，GNSS-R)，在低軌道上蒐集由海面反射的全球導航衛星系統訊號，可以估算海面的浪高及近海面風速，提供劇烈天氣生成初期觀測資料。

蔡英文總統、行政院長陳建仁今天出席國家太空中心的起運典禮。蔡總統表示，獵風者衛星凝結了台灣近10年航太專家們的心血，相信參與計畫的每個人都是滿懷興奮及激動的心情，她也很感動可以共同見證台灣歷史上重要的里程碑。

蔡總統說，「獵風者」命名來自於古希臘神話中「海的信使」，擁有駕馭風浪的能力，象徵著這顆氣象衛星被賦予的使命。她指出，未來衛星從南美洲的法屬圭亞那發射升空後，將執行海面風速觀測的任務，可精準掌握劇烈天氣在海面上生成初期的數據，對全球氣象觀測預報，將是一個重大的突破，也對全世界作出貢獻。

蔡總統提到，獵風者衛星證明了台灣半導體精密製造的優勢，台灣有能力進軍全球太空產業，政府也核定核定第三期國家太空科技發展長程計畫，10年投入251億元、頒布太空發展法，以及將國家太空中心升格為行政法人，從法律、預算，及組織各層面上，給予最大的支持。

陳建仁表示，期盼作為打頭陣的獵風者衛星一定會成功。同時提及「太空經濟」，政府將規範太空活動、促進太空產業發展，因此通過太空發展法，而獵風者更證明台灣的技術，可跟歐美產業接軌。

國家太空中心主任吳宗信表示，獵風者衛星相比現在在天上的福衛5號，體積更小、重量更輕、效能更佳，這都有賴台灣強大的產業鏈，且獵風者衛星的技術被譽為新一代氣象衛星，是過去10年才發展起來的技術，未來獵風者衛星升空後，每天可提供7萬筆數據，提升氣象預測品質，進而達到守護家園的目的。

獵風者衛星在國家太空中心起運，將運往桃園機場，明天正式起飛出發法屬圭亞那。記者巫鴻瑋／攝影
獵風者衛星在國家太空中心起運，將運往桃園機場，明天正式起飛出發法屬圭亞那。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市長高虹安、國家太空中心主任吳宗信、國科會主委吳政忠、蔡英文總統（左至右）在台上共同參與啟運儀式。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市長高虹安、國家太空中心主任吳宗信、國科會主委吳政忠、蔡英文總統（左至右）在台上共同參與啟運儀式。記者巫鴻瑋／攝影
蔡英文總統在獵風者衛星外簽上姓名，為衛星祈願發射成功。記者巫鴻瑋／攝影
蔡英文總統在獵風者衛星外簽上姓名，為衛星祈願發射成功。記者巫鴻瑋／攝影
獵風者衛星在國家太空中心舉辦起運典禮，預計後天抵達法屬圭亞那，9月發射升空。記者巫鴻瑋／攝影
獵風者衛星在國家太空中心舉辦起運典禮，預計後天抵達法屬圭亞那，9月發射升空。記者巫鴻瑋／攝影

太空 蔡英文 陳建仁

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