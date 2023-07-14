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性行為出意外…事後避孕藥服用搶時間 改非處方更便利？

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
圖為事後避孕藥。記者余承翰／攝影
圖為事後避孕藥。記者余承翰／攝影

發生不安全性行為後，有民眾會選擇吃「事後避孕藥」作為緊急補救措施。而在我國事後避孕藥屬於處方藥，必須要有醫師處方箋才能購買，但考量其具有時效性，必須在發生性行為72小時內服用，因此其是否應該改為「非處方藥」一直是外界關心重點。

藥師公會副發言人王明媛表示，學理上事後避孕藥會出現噁心、嘔吐或是不正常出血等狀況，而這些副作用難以事先預防，但通常隨著服用藥物後一段時間會消失。她也說，約一成民眾在服用後會出現第二次月經週期時間亂掉，但是臨床上事後避孕藥會出現嚴重不良反應的機率其實相當罕見，安全性還算高。

王明媛解釋，事後避孕藥的原理是在性行為過後短時間大量補充體內黃體素，讓大腦以為身體已經懷孕而達到避孕藥效果。使用時機最好在發生性行為的72小時內較具效果，不論是男女雙方的問題還是有意外發生，可以透過服藥減少墮胎發生機率，具有一定的方便性。

台北秀傳醫院院長、高雄醫學大學婦產科教授鄭丞傑說，有些國家的避孕藥及事後避孕藥歸類在非處方，我國先前將事後避孕藥歸在處方藥時是考慮會有藥物濫用、民眾不避孕的狀況發生。

鄭丞傑表示，現在時空背景已經不同，多數民眾都會使用保險套，避孕觀念已經提升，墮胎率也大幅下降，原先的憂慮已經不存在。常見使用事後避孕藥的原因多是不幸遭到強暴、發生性行為時安全期算錯或是保險套破掉等補救措施。再加上，部分診所周日不開業，容易讓使用黃金時間錯過，因此可以重新思考是否要讓事後避孕藥變成非處方用藥。

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