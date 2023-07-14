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去年理賠達4.8億元 釋迦收入保險受理投保到8月4日

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
台東釋迦面積廣達5千公頃，大目釋迦與鳳梨釋迦各半，鳳梨釋迦恢復輸陸，農民開心會同步拉抬大目釋迦價格。本報資料照片
台東釋迦面積廣達5千公頃，大目釋迦與鳳梨釋迦各半，鳳梨釋迦恢復輸陸，農民開心會同步拉抬大目釋迦價格。本報資料照片

農委會農金局表示，為協助種植釋迦農民分散風險，農委會從106年推出釋迦收入保險，112年再精進保單內容貼近農民需求，自即日起開始銷售至8月4日止，請台東縣種植釋迦農民把握時間，踴躍至種植所在地台東、太麻里、鹿野、東河鄉及關山鎮農會投保。

農委會表示，為協助種植釋迦農民分散經營風險，避免外銷受阻、價格下跌或產量減損而導致重大損失，111年度釋迦收入保險1361位投保農民全數獲得理賠，理賠面積1640公頃，理賠金額達4.8億元，填補農民損失；112年度釋迦收入保險原則維持111年度保單架構，其中大目釋迦提供保障程度90%、85%、80%等3種方案，鳳梨釋迦提供保障程度90%、80%及70%等3種方案，農民可依本身需求選擇投保。

農委會表示，為減輕農民保費負擔，除循例補助保險費50%（每公頃上限3萬元）外，亦維持選擇鳳梨釋迦保障程度70%方案者，補助70%保費，另臺東縣政府加碼補助10%，以鼓勵農民投保。

農委會說，因應全球氣候變遷日趨嚴重，農業經營風險相對提高，面臨的災害型態多元，以及外銷市場不穩定，農民可藉由投保農業保險轉移風險。截至112年7月，已開發27種品項、43張保單，呼籲農民朋友踴躍投保農業保險，提高經營保障，穩定收入。

鳳梨釋迦 農民 保險

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