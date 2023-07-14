美核准首款非處方避孕藥 專家：女性更可表現避孕自主權

美國核准一款非處方避孕藥，代表民眾未來更能輕鬆購得。美國食品暨藥物管理局（FDA）昨批准避孕藥「Opill」可不用處方銷售，也是美國第一款非處方避孕藥，專家認為，這項批准代表非處方的每日口服避孕藥，將成為可行的選擇，在防止非預期懷孕上，將比現行非處方方法更有效。國內專家指出，目前台灣尚未有此款避孕藥，雖可讓女性在避孕上更有自主權，但部分女性要注意副作用、血栓風險。

根據外電報導，「Opill」是一種「迷你丸」（mini pill），只使用荷爾蒙黃體素。美國FDA藥物評估暨研究中心主任卡瓦佐尼醫師（Patrizia Cavazzoni）在聲明表示，對美國數百萬人來說，今天的批准標誌著非處方每日口服避孕藥將首度成為一個可行的選擇。按照指示服用時，每日口服避孕藥就是安全的，在防止非預期懷孕上，預計將比目前可行的非處方方法要更加有效。

製造商培瑞克（Perrigo）稱FDA的行動是一個「里程碑」與「女性賦權的巨大飛躍」。該公司致力讓「Opill」對所有年齡的女性與人士都「便利與便宜」。不用處方銷售的藥物通常比處方藥便宜很多，但並不涵蓋在保險之中。目前培瑞克並未宣布售價，要到明年初才會發貨，銷售也無年齡限制。女性健康倡導人士希望FDA的決定將為更多不用處方避孕選項鋪路，最終讓墮胎藥也能得到相同待遇。

台北長庚醫院婦產科系主任洪泰和認為，口服避孕藥本來就是女性較能「主動選擇」避孕的一種方式，因此此款口服避孕藥在美國FDA核准通過，不需醫師處方情況下即可自行購買，相信對於女性自主權上更有主導權。

洪泰和表示，仍建議女性使用口服避孕藥措施前，應該先經由專業醫師諮詢，了解避孕藥成份及可能產生的副作用，不要盲目就買避孕藥來吃，應該仔細研讀藥品所附的訊息，若對資訊有任何疑問，也應該要詢問專業醫師。

洪泰和指出，口服避孕藥大多含有賀爾蒙成分，包括雌激素加黃體素，對部分女性體質仍有較明顯反應，就像有許多在藥局可以購買到，無需處方指示的止痛藥、感冒藥，有多強調有疑問須向專業諮詢，應小心使用。

洪泰和表示，台灣婦女常用避孕方式，仍以保險套為主，有可能因為過去大家對於口服避孕藥存有疑慮，像是吃完會水腫、不規則出血、體重增加等副作用，且每天需服用一顆，對女性來說仍有所擔憂。

近年藥物進展，口服避孕藥大多採取低劑量，副作用機率降低許多。洪泰和指出，甚至有些研究報告顯示，婦女使用口服避孕藥，可降低子宮內膜癌的風險。不過對於年紀比較大、有抽菸、血栓病史婦女而言，使用口服避孕藥會增加血栓、中風等風險，仍須謹慎使用。