快訊

郭台銘挑都更危老為何打不起來？ 專家：議題設定有問題

他買法拍屋家人怕被親戚瞧不起 網嘆：買不起才丟臉

約滿離開！SM娛樂證實掰了SJ東海、銀赫、圭賢

美核准首款非處方避孕藥 專家：女性更可表現避孕自主權

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
美國食品暨藥物管理局（FDA）13日批准避孕藥「Opill」可不用處方銷售，被認為對預防懷孕非常有效。本報資料照
美國食品暨藥物管理局（FDA）13日批准避孕藥「Opill」可不用處方銷售，被認為對預防懷孕非常有效。本報資料照

美國核准一款非處方避孕藥，代表民眾未來更能輕鬆購得。美國食品暨藥物管理局（FDA）昨批准避孕藥「Opill」可不用處方銷售，也是美國第一款非處方避孕藥，專家認為，這項批准代表非處方的每日口服避孕藥，將成為可行的選擇，在防止非預期懷孕上，將比現行非處方方法更有效。國內專家指出，目前台灣尚未有此款避孕藥，雖可讓女性在避孕上更有自主權，但部分女性要注意副作用、血栓風險。

根據外電報導，「Opill」是一種「迷你丸」（mini pill），只使用荷爾蒙黃體素。美國FDA藥物評估暨研究中心主任卡瓦佐尼醫師（Patrizia Cavazzoni）在聲明表示，對美國數百萬人來說，今天的批准標誌著非處方每日口服避孕藥將首度成為一個可行的選擇。按照指示服用時，每日口服避孕藥就是安全的，在防止非預期懷孕上，預計將比目前可行的非處方方法要更加有效。

製造商培瑞克（Perrigo）稱FDA的行動是一個「里程碑」與「女性賦權的巨大飛躍」。該公司致力讓「Opill」對所有年齡的女性與人士都「便利與便宜」。不用處方銷售的藥物通常比處方藥便宜很多，但並不涵蓋在保險之中。目前培瑞克並未宣布售價，要到明年初才會發貨，銷售也無年齡限制。女性健康倡導人士希望FDA的決定將為更多不用處方避孕選項鋪路，最終讓墮胎藥也能得到相同待遇。

台北長庚醫院婦產科系主任洪泰和認為，口服避孕藥本來就是女性較能「主動選擇」避孕的一種方式，因此此款口服避孕藥在美國FDA核准通過，不需醫師處方情況下即可自行購買，相信對於女性自主權上更有主導權。

洪泰和表示，仍建議女性使用口服避孕藥措施前，應該先經由專業醫師諮詢，了解避孕藥成份及可能產生的副作用，不要盲目就買避孕藥來吃，應該仔細研讀藥品所附的訊息，若對資訊有任何疑問，也應該要詢問專業醫師。

洪泰和指出，口服避孕藥大多含有賀爾蒙成分，包括雌激素加黃體素，對部分女性體質仍有較明顯反應，就像有許多在藥局可以購買到，無需處方指示的止痛藥、感冒藥，有多強調有疑問須向專業諮詢，應小心使用。

洪泰和表示，台灣婦女常用避孕方式，仍以保險套為主，有可能因為過去大家對於口服避孕藥存有疑慮，像是吃完會水腫、不規則出血、體重增加等副作用，且每天需服用一顆，對女性來說仍有所擔憂。

近年藥物進展，口服避孕藥大多採取低劑量，副作用機率降低許多。洪泰和指出，甚至有些研究報告顯示，婦女使用口服避孕藥，可降低子宮內膜癌的風險。不過對於年紀比較大、有抽菸、血栓病史婦女而言，使用口服避孕藥會增加血栓、中風等風險，仍須謹慎使用。

避孕 美國 醫師

延伸閱讀

FDA核准非處方避孕藥 婦團嘆1原因恐難引進台灣

大安神秘宅從未公開！孚徒悄售18戶「單價破200萬」 專家揭3原因

夏天掉頭髮都是「帽子」惹的禍！中醫師、頭皮專家破解日常5大「落髮習慣」，去海邊玩這個地雷要小心

0056「1天漲一塊」今年已漲4成！專家曝純正AI概念股 網：不用住公園了

相關新聞

泰利颱風今晚至明晨形成 氣象局：明晚起外圍環流逼近、水氣增加

菲律賓東方海面今天凌晨2時生成的熱帶性低氣壓，目前逐漸通過菲律賓的呂宋島。中央氣象局預報員謝佩芸指出，預計今晚到明天清晨...

缺很大！南台灣血庫存量亮紅燈 高雄中心：B型血最缺

受到天候不穩及夏季酷熱影響，民眾出門意願降低，捐血人數比起往常減少近2成，加上暑期無法辦理校園捐血活動，學生又是2成捐血...

新冠確診住院擬取消公費支應？疾管署回應了

新冠確診（中重症）確診個案符合住院條件的隔離治療費用由公費支應；日前疾管署與醫界專家開會討論研擬何時取消公費。疾管署發言...

FDA核准非處方避孕藥 婦團嘆1原因恐難引進台灣

美國食品暨藥物管理局（FDA）13日批准避孕藥「Opill」可不用處方銷售，將成為美國第一款非處方避孕藥，女性取得避孕藥...

冷氣「一直吹vs.定時開關」哪個省電？ 大金空調實測有答案了

夏日天氣本來就熱，而今年的夏季，全球溫度更是再創新高。炎熱的天氣，讓許多人不管是上班還是在家，不開冷氣實在受不了。坊間過去曾有說法，指出冷氣可以定時開關交替更省電，但也有說法持反論，認為一直開著才省電。其實日本家電大廠「大金」，就曾針對了兩造說法進行實驗，並得出哪一種才是真正省電的作法。

上午10時9分花蓮規模4.4地震 最大震度4級

中央氣象局發布第52號顯著有感地震報告，今天上午10時9分，在花蓮縣政府南南西方63.9公里，位於花蓮縣卓溪鄉，發生芮氏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦