快訊

郭台銘挑都更危老為何打不起來？ 專家：議題設定有問題

他買法拍屋家人怕被親戚瞧不起 網嘆：買不起才丟臉

約滿離開！SM娛樂證實掰了SJ東海、銀赫、圭賢

FDA核准非處方避孕藥 婦團嘆1原因恐難引進台灣

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
美國食品藥物管理局（FDA）13日批准第一款也是唯一可以直接購買的免處方避孕成藥Opill。該藥品訂於2024年初上市，將在藥房、超市和網路銷售。本報資料照片
美國食品藥物管理局（FDA）13日批准第一款也是唯一可以直接購買的免處方避孕成藥Opill。該藥品訂於2024年初上市，將在藥房、超市和網路銷售。本報資料照片

美國食品暨藥物管理局（FDA）13日批准避孕藥「Opill」可不用處方銷售，將成為美國第一款非處方避孕藥，女性取得避孕藥的管道更加容易。台灣女人連線理事長黃淑英說，避孕藥對於尚無生育意願的育齡女性相當重要，婦團樂見其成，但女性使用後建議定期就醫確認健康狀態。台灣保守勢力強，非處方避孕藥要引進國內恐怕相當困難。

黃淑英表示，由於避孕藥物機轉是調整荷爾蒙，過去需要醫師同意才能使用，此次美國FDA核准不必開立處方箋即可使用的避孕藥，因為該機構是具公信力之機構，一定做過很多研究、審查，婦團樂見其成。

但她也說，服用避孕藥會影響女性身體運作，且曾有國際案例指出，女性服用避孕藥物可能增加罹患早期阿茲海默症的風險，故即使能在藥房買到避孕藥，建議女性服藥後也要定期就醫檢查，確認身體有無異常。

至於非處方避孕藥是否有機會引進台灣？黃淑英表示，國內宗教團體等保守勢力仍相當強勢，加上醫師團體可能不願放棄處方權力，非處方避孕藥要引進台灣仍有重重關卡，「應該滿難的。」

外媒報導，「Opill」是一種「迷你丸」（mini pill），只使用荷爾蒙黃體素（hormone progestin），FDA藥物評估暨研究中心（CDER）主任卡瓦佐尼醫師（Patrizia Cavazzoni）在聲明表示，此次批准象徵非處方每日口服避孕藥將首度成為一個可行的選擇；按照指示服用時，每日口服避孕藥就是安全的。

避孕 醫師 美國

延伸閱讀

性騷擾防治加重雇主罰則 婦團批評：開罰難抑止 輔導才是重點

政院通過性平三法修正案 婦團：接不住灰色地帶被害人

李伯道4度性騷擾仍能「風光退休」 婦團：司法院作法不符社會期待

號召逾40名律師聲援MeToo 婦團成立後援團 設諮詢專線

相關新聞

泰利颱風今晚至明晨形成 氣象局：明晚起外圍環流逼近、水氣增加

菲律賓東方海面今天凌晨2時生成的熱帶性低氣壓，目前逐漸通過菲律賓的呂宋島。中央氣象局預報員謝佩芸指出，預計今晚到明天清晨...

缺很大！南台灣血庫存量亮紅燈 高雄中心：B型血最缺

受到天候不穩及夏季酷熱影響，民眾出門意願降低，捐血人數比起往常減少近2成，加上暑期無法辦理校園捐血活動，學生又是2成捐血...

新冠確診住院擬取消公費支應？疾管署回應了

新冠確診（中重症）確診個案符合住院條件的隔離治療費用由公費支應；日前疾管署與醫界專家開會討論研擬何時取消公費。疾管署發言...

FDA核准非處方避孕藥 婦團嘆1原因恐難引進台灣

美國食品暨藥物管理局（FDA）13日批准避孕藥「Opill」可不用處方銷售，將成為美國第一款非處方避孕藥，女性取得避孕藥...

冷氣「一直吹vs.定時開關」哪個省電？ 大金空調實測有答案了

夏日天氣本來就熱，而今年的夏季，全球溫度更是再創新高。炎熱的天氣，讓許多人不管是上班還是在家，不開冷氣實在受不了。坊間過去曾有說法，指出冷氣可以定時開關交替更省電，但也有說法持反論，認為一直開著才省電。其實日本家電大廠「大金」，就曾針對了兩造說法進行實驗，並得出哪一種才是真正省電的作法。

上午10時9分花蓮規模4.4地震 最大震度4級

中央氣象局發布第52號顯著有感地震報告，今天上午10時9分，在花蓮縣政府南南西方63.9公里，位於花蓮縣卓溪鄉，發生芮氏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦