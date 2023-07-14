FDA核准非處方避孕藥 婦團嘆1原因恐難引進台灣

美國食品暨藥物管理局（FDA）13日批准避孕藥「Opill」可不用處方銷售，將成為美國第一款非處方避孕藥，女性取得避孕藥的管道更加容易。台灣女人連線理事長黃淑英說，避孕藥對於尚無生育意願的育齡女性相當重要，婦團樂見其成，但女性使用後建議定期就醫確認健康狀態。台灣保守勢力強，非處方避孕藥要引進國內恐怕相當困難。

黃淑英表示，由於避孕藥物機轉是調整荷爾蒙，過去需要醫師同意才能使用，此次美國FDA核准不必開立處方箋即可使用的避孕藥，因為該機構是具公信力之機構，一定做過很多研究、審查，婦團樂見其成。

但她也說，服用避孕藥會影響女性身體運作，且曾有國際案例指出，女性服用避孕藥物可能增加罹患早期阿茲海默症的風險，故即使能在藥房買到避孕藥，建議女性服藥後也要定期就醫檢查，確認身體有無異常。

至於非處方避孕藥是否有機會引進台灣？黃淑英表示，國內宗教團體等保守勢力仍相當強勢，加上醫師團體可能不願放棄處方權力，非處方避孕藥要引進台灣仍有重重關卡，「應該滿難的。」

外媒報導，「Opill」是一種「迷你丸」（mini pill），只使用荷爾蒙黃體素（hormone progestin），FDA藥物評估暨研究中心（CDER）主任卡瓦佐尼醫師（Patrizia Cavazzoni）在聲明表示，此次批准象徵非處方每日口服避孕藥將首度成為一個可行的選擇；按照指示服用時，每日口服避孕藥就是安全的。