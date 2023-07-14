首枚自製衛星獵風者起運 蔡英文盼太空產業進軍國際

台灣首枚自製氣象衛星「獵風者衛星」上午從國家太空中心起運往法屬圭亞那，預計今年9月自圭亞那太空中心搭乘亞利安公司的Vega火箭升空。蔡英文總統、行政院長陳建仁、國科會主委吳政忠上午共同出席起運典禮，蔡英文表示，在國際太空經濟蓬勃發展的階段，政府推動太空發展法，並依法將國家太空中心改制為行政法人，為台灣建構良好的太空發展體質，期待獵風者升空後，能為氣象及科學研究帶來貢獻。

蔡英文表示，獵風者是台灣第一個自製的氣象衛星，相信很多人都充滿激動的心情，來見證台灣太空化的里程碑，獵風者未來將執行海面風速觀測的任務，為我們精準掌握海面觀測的數據，也將對全世界產生貢獻，這是一個台灣土生土長的衛星，證明台灣的太空產業足以進軍國際。 台灣首枚自製氣象衛星「獵風者衛星」上午從國家太空中心起運往法屬圭亞那，預計今年9月自圭亞那太空中心搭乘亞利安公司的Vega火箭升空。蔡英文總統（右二）、行政院長陳建仁（右一）、國科會主委吳政忠（左二）、總統府秘書長林佳龍（左一）上午共同出席起運典禮。記者葉信菉／攝影 台灣首枚自製氣象衛星「獵風者衛星」上午從國家太空中心起運往法屬圭亞那，預計今年9月自圭亞那太空中心搭乘亞利安公司的Vega火箭升空。蔡英文總統（右）、行政院長陳建仁（左）出席起運典禮。記者葉信菉／攝影