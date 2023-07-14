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泰利颱風今晚至明晨形成 氣象局：明晚起外圍環流逼近、水氣增加

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
天氣高溫炎熱，西半部依然有機會來到34至36度，局部地區甚至達到37度高溫。本報資料照片
天氣高溫炎熱，西半部依然有機會來到34至36度，局部地區甚至達到37度高溫。本報資料照片

菲律賓東方海面今天凌晨2時生成的熱帶性低氣壓，目前逐漸通過菲律賓的呂宋島。中央氣象局預報員謝佩芸指出，預計今晚到明天清晨增強為今年第4號颱風泰利。周日起至下周二台灣整體天氣環境將變得不穩定。

今明兩天仍是高溫炎熱、局部午後雷陣雨的天氣型態為主。不過，謝佩芸說，台灣南方目前是大低壓帶，有熱帶性低氣壓生成，周六晚上起至下周二就會受到熱帶性低氣壓的影響，東半部天氣變得不穩定，其他各地降雨機率也會提高。

熱帶性低氣壓目前的中心位置在呂宋島陸地，以每小時23公里速度，向西進行。謝佩芸表示，預計今天下半天之後逐漸進入南海，後續朝西北西方向，往中國海南島到雷州半島方向移動。對台灣陸地沒有直接影響，預計今晚到明天清晨增強為泰利颱風

謝佩芸說，在增強為颱風、移動的過程，外圍環流會逐漸接近台灣東南部海面，明晚之後東南部海面降雨狀況會增多。明後天接近的水氣會愈來愈增多。

另外，謝佩芸表示，在台灣南方一片雲系豐沛的地方是季風低壓帶的環境，都可能陸續有熱帶性低氣壓、颱風在低壓區發展。由於低壓帶範圍廣，延伸到菲律賓東方海面，周日前後水氣比較接近台灣，是否有其他熱帶系統發展要持續觀察。

今天西半部普遍高溫，依然有機會來到34至36度，局部地區甚至達到37度高溫。謝佩芸說，降雨部分，今天晴朗，降雨以山區、午後雷陣雨為主；因為南邊有水氣逐漸接近，迎風面的東南部、恆春半島可能有局部短暫雨。

謝佩芸說，明天隨著水氣增多，花東地區、恆春半島的水氣會更多一些，整體的午後雷陣雨範圍會比今天廣一點，明天依舊是高溫炎熱的天氣。

她說，明晚到周日由於熱帶性低氣壓或是颱風的外圍環流更為接近台灣，東半部、恆春半島、北海岸降雨的狀況比較明顯，南部也會有短暫陣雨。中午過後受到熱力作用的影響，午後雷陣雨的發展會更為旺盛，尤其中南部可能會有局部大雨出現。

謝佩芸說，下周一、周二雖然熱帶性低氣壓離台灣較遠，但台灣南方整個低壓帶可能還有水氣接近台灣，所以在整個風場和水氣的影響下，東半部降雨狀況比較持續，可能有局部較大雨勢出現，其他地方也可能出現局部短暫雨。

周日起、下周一基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，沿海有強陣風現象。

周日起至下周二台灣整體天氣環境將變得不穩定。圖／氣象局提供
周日起至下周二台灣整體天氣環境將變得不穩定。圖／氣象局提供
熱帶性低氣壓目前的中心位置在呂宋島陸地，以每小時23公里速度，向西進行。圖／氣象局提供
熱帶性低氣壓目前的中心位置在呂宋島陸地，以每小時23公里速度，向西進行。圖／氣象局提供
今天西半部普遍高溫，依然有機會來到34至36度，局部地區甚至達到37度高溫。圖／氣象局提供
今天西半部普遍高溫，依然有機會來到34至36度，局部地區甚至達到37度高溫。圖／氣象局提供

泰利颱風 高溫

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