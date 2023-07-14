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守護國門防災救護第一線 桃園機場招募新進消防員

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
面對機場可能遇到的各種災害，機場消防員會進行各種情境救災操演。圖／桃園機場公司提供
面對機場可能遇到的各種災害，機場消防員會進行各種情境救災操演。圖／桃園機場公司提供

消防人員是機場救災不可或缺的力量，因應桃園機場部份消防救護人員退職及未來第三航廈、第三跑道人力需求，為維持機場消防救護能量，桃園機場公司今天公布「112年度新進從業人員招募甄選作業」，預計招募13名新進消防人力及1名電機工程員，起薪為3萬6,510元，相關訊息將於8月公告於桃園機場公司官網「最新消息-招募資訊專區」，歡迎有志投身航空及機場領域民眾及早準備踴躍報名。

機場公司表示，桃園機場克服疫情挑戰，客運量持續穩健復甦，為維持機場消救防護能量，本次新進消防員報考資格為專科以上畢業不限定科系、無須相關工作經歷、多益測驗350分以上、具備自用小客車駕照；甄選分為體能測驗、筆試及面試三階段。體能測驗預定於9月初舉辦，包含跑步（3000公尺18分鐘內完成)、舉重(90秒內完成110磅挺舉不著地3次)、負重跑步(背負50公斤砂袋40秒內完成100公尺負重跑步)、單槓(90秒內上槓3次)及爬竿(90秒內完成臂力爬竿5公尺)共5項。通過體能測驗考生，預定於9、10月進行筆試及面試，筆試科目為國文、火災學概要及消防與災害防救法規概要（招募甄選時程如有異動依本公司官網公告為主）。

機場公司具備完善的培訓計畫與人力發展制度，以優於勞基法之福利條件吸引優秀人才加入，並致力營造友善職場及注重員工關懷，善盡履行企業社會責任。機場公司鼓勵有志者踴躍投考，敬請及早準備報考所需檢具之專科以上學歷證明、英語檢定、汽車駕照等相關資料。

桃園機場公司竭誠歡迎願意接受挑戰、重視團隊合作、具學習意願與服務熱忱的夥伴們，一起加入桃園機場公司行列，成為守護國門的防災救護力量，共同創造國門榮耀。

桃園機場公司公布「112年度新進從業人員招募甄選作業」，預計招募13名新進消防人力及1名電機工程員，歡迎有志投身航空及機場經營領域的民眾踴躍報考並及早準備。圖／桃園機場公司提供
桃園機場公司公布「112年度新進從業人員招募甄選作業」，預計招募13名新進消防人力及1名電機工程員，歡迎有志投身航空及機場經營領域的民眾踴躍報考並及早準備。圖／桃園機場公司提供
消防人員是機場救災不可或缺的力量，一起加入桃園機場公司行列，成為守護國門的防災救護力量，共同創造國門榮耀。圖／桃園機場公司提供
消防人員是機場救災不可或缺的力量，一起加入桃園機場公司行列，成為守護國門的防災救護力量，共同創造國門榮耀。圖／桃園機場公司提供

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