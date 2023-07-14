新冠確診住院擬取消公費支應？疾管署回應了

新冠確診（中重症）確診個案符合住院條件的隔離治療費用由公費支應；日前疾管署與醫界專家開會討論研擬何時取消公費。疾管署發言人曾淑慧表示，由於牽涉範圍廣大，目前還未拍板，並未有時間表，還要多徵詢各界意見。

3月20日起新冠輕症免通報、免隔離，而併發症（中重症）確診個案經醫師評估須住院隔離治療並通報，由公費支應隔離治療期間醫療相關費用(包含不具健保身分之非本國籍人士)。

與會專家坦言，日前與疾管署開會討論至晚上，會中有討論是否要將隔離治療費用取消公費支應，改採健保支付。曾淑慧說，日前開會確實有討論，但是因為中重症住院公費支應取消的話牽涉範圍大，還在討論中，仍持續徵求醫界意見，尚未有確切日期。