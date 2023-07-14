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海溫新高、加拿大野火煙霧飄歐洲 彭啟明嘆「明確警訊」：很異常的6月

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高溫示意圖。報系資料照／記者蘇健忠攝影
高溫示意圖。報系資料照／記者蘇健忠攝影

根據NOAA的統計，今年的6月有不少特殊事件。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，很異常的6月，通常有太超過的極端值，都是明確的警訊。就像要是身體的血壓都偏高，都容易併發有不少其他疾病。

他說，6月特殊事件包括全球海洋表面溫度連續第3個月創下歷史新高，加拿大最具破壞性的野火季節產生的煙霧到達了歐洲的天空，南極洲海冰面積連續第2個月創歷史新低。今年6月全球發生了9場熱帶風暴，全球累積的氣旋能量幾乎是當月平均值的兩倍。

彭啟明說，NCEI的最新全球年度氣溫展望，2023年有超過99%的可能性躋身有記錄以來10個最熱年份，有97%的可能性躋身前5名。

彭啟明說，根據NOAA的統計，今年6月有不少特殊事件。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
彭啟明說，根據NOAA的統計，今年6月有不少特殊事件。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

彭啟明 風暴 高溫 極端氣候

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