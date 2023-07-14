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颱風將生成 賈新興：下周四觀察另1熱帶性低氣壓發展
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，熱帶性低氣壓有發展的趨勢，周日於南海北部有6至7成的機率增強為颱風。下周四觀察菲律賓東方外海，另一個熱帶性低氣壓發展趨勢。
賈新興說，明天至下周三受低壓帶水氣移入影響，明天至下周三花東及屏東有局部短暫陣雨，明天至周日新竹以南午後有局部短暫陣雨。
他表示，下周一中彰苗有局部短暫雨，其他地區午後有局部短暫陣雨。下周二至下周六午後桃園以南有局部短暫陣雨，23日台東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。
賈新興說，展期資料顯示，7月29日後至8月中旬環境不利台灣降雨。節約用水，高溫悶熱、防曬、防紫外線避免中暑。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。
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