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基北北桃TPASS熱銷賣破37萬張 超越1280定期票單月最高紀錄
TPASS基北北桃都會通1200定期票7月上路，北市最新統計，已累積販售37.4萬張且穩定成長中，還超越1280定期票單月最高販售張數。台北市交通局指出，北市汽車通勤族如改用1200定期票，平均月省4800元，假日還可到基隆、新北、桃園出遊。
交通局表示，2018年4月推出1280定期票，截至今年6月底累計販售逾1600萬張，2019年10月更達到單月最高銷售34萬張。1200定期票今年6月15日起開放預購，預購期間已賣出超過12萬張，7月1日上線至7月12日累計販售25萬張，總計37萬張已超越1280定期票販售單月最高張數。
今年4月台北市交通民意調查指出，北市約有33%通勤民眾使用機車、平均每日通勤費用48元，每月約1100元，如再考量假日出門需求將超過1200元。交通局建議，民眾可購買1200定期票，前往基隆、新北、桃園出遊無須額外付費。
交通局說，17%使用汽車通勤者以平均每日通勤費275元計算，每月約6000元，如改使用1200定期票可省更大，將省下4800元。呼籲私人運具通勤族儘速購買1200定期票，長途改用公共運輸移動，短途搭配使用YouBike及步行，基北北桃範圍內到哪都好行。
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