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泰利颱風將生成 明起外圍環流影響台灣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
低壓增強為熱帶性低氣壓，預計將成為今年第4號颱風泰利。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
低壓增強為熱帶性低氣壓，預計將成為今年第4號颱風泰利。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

颱風季第一個颱風泰利將生成。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，低壓增強為熱帶性低氣壓，預計將成為今年第4號颱風泰利，也將揭開今年颱風季節的序幕。周末兩天需留意天氣的變化，會稍不穩定。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，原本位於菲律賓呂宋島附近的低壓系統，今天凌晨2點增強為熱帶性低氣壓，目前正在逐漸通過呂宋島上空。預估明天進入南海後，有機會進一步增強為今年第4號颱風，將命名「泰利」。是由菲律賓所給的名字，意義是「刀刃」。

吳聖宇說，這個系統將是7月份出現的第1個颱風，也將是今年颱風活躍季節的開端，未來陸陸續續會有颱風跟著生成。

依預報資料，吳聖宇說，準泰利颱風大致朝華南沿岸一帶移動，對台灣沒有直接威脅。不過它位於大範圍低壓帶中，北側、東北側外圍環流相當寬廣，明天起到下周三台灣受到大低壓帶的影響，天氣不穩定。迎風面東半部、恆春半島一整天斷斷續續短暫陣雨，西半部有比較旺盛的午後雷雨。

他表示，沿海的風浪也會增大，尤其是北部沿海、高屏及恆春半島沿海、東半部沿海這些地方受影響較大，要到海邊活動務必要注意安全。

氣溫部分，雖然台灣上空的雲量會增多，不過各地預報的溫度依然偏高，高溫普遍有33-35度，局部單點仍可能來到36度或以上。

吳聖宇表示，今天留意山區的午後熱對流雷雨，昨天午後雷雨已經明顯的減少，今天可能會再少一些。不過西半部尤其是台中以南的山區，午後還是會有熱對流發展起來的情況，主要降雨集中在山裡面。平地受影響較大則是偏向南部的南高屏一帶，北部、東北部地區就比較沒有明顯的午後雷雨機會。

他說，花東地區、恆春半島要留意熱帶性低氣壓外圍氣流帶來的局部短暫陣雨，整體天氣仍有些不穩定。

溫度偏熱，各地高溫33-35度，大台北、中南部近山區以及花東縱谷內局部單點可能達到36度或以上。

吳聖宇表示，下周後半（20日起）逐漸脫離大低壓帶的影響之後，太平洋高壓又會增強西伸過來，預期台灣又將回歸到比較正常的夏季型天氣型態。主要的天氣變化為山區的午後熱對流雷雨，溫度方面則有可能又會變得更熱一些，極端高溫發生的機會也再度提高。

吳聖宇說，熱帶洋面上則是陸續會有其他的熱帶擾動或颱風繼續出現，但是否影響台灣仍言之過早，有待後續觀察而定。

在菲律賓東方海面熱帶性低氣壓，以每小時24公里速度，向西北進行，中央氣象局說，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站
在菲律賓東方海面熱帶性低氣壓，以每小時24公里速度，向西北進行，中央氣象局說，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站
低壓增強為熱帶性低氣壓，預計將成為今年第4號颱風泰利。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
低壓增強為熱帶性低氣壓，預計將成為今年第4號颱風泰利。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
周末到下周三天氣將變不穩定。東半部、恆春半島會有斷斷續續的短暫陣雨，而西半部則有旺盛的午後雷雨。本報資料照片
周末到下周三天氣將變不穩定。東半部、恆春半島會有斷斷續續的短暫陣雨，而西半部則有旺盛的午後雷雨。本報資料照片

泰利颱風 高溫

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