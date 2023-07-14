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天氣炎熱高溫8縣市橙燈 南部午後雷陣雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊。本報資料照片
今天各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊。本報資料照片

今天各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊（橙色），今天中午前後基隆市地區、台北市地區、雲林縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、花蓮縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

新北市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、嘉義市地區、嘉義縣地區為黃色燈號。

高溫橙色36燈號：基隆市、台北市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。

高溫黃色燈號：新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

在菲律賓東方海面熱帶性低氣壓，以每小時24公里速度，向西北進行，中央氣象局說，有發展為輕度颱風的趨勢。

明天東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。本報資料照片
東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。本報資料照片
在菲律賓東方海面熱帶性低氣壓，以每小時24公里速度，向西北進行，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站
在菲律賓東方海面熱帶性低氣壓，以每小時24公里速度，向西北進行，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站
今天白天各地氣溫。圖／取自氣象局網站
今天白天各地氣溫。圖／取自氣象局網站

高溫 嘉義

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