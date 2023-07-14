白飯之亂有2關鍵原因 精神科醫曝熱度這時就消退

台北科技大學資訊與財金管理系學生日前到「大道創意料理快炒」用餐，吃完店內免費提供的白飯後，因吃不飽抱怨店家未補飯，在網路怒刷店家一星負評，事件曝光後，引發外界批評。隨後北科大學生及店家和解，但系主任一席「要說資財系是吃飯系，我欣然接受」，再次引爆輿論炸鍋，白飯事件延燒成白飯之亂，北科大臉書粉專僅剩1.3顆星，更有部分餐飲業者不再提供免費白飯。

精神科醫師楊聰財說，不論是北科大學生、店家老闆，多天來一連串的行為、發言，其實是出於人性，雙方都感到自己受到委屈，希望獲得社會大眾的支持，如今最好的處理方式，就是雙方都不再發言，就以往新聞熱度評估，預期再一周後，白飯之亂應會漸漸平息。

「白飯事件原先看似是簡單的消費爭議，卻引發一連串的風波，原因是網路霸凌及危機處理不佳所致。」楊聰財說，此事件為北科大學生到快炒店用餐，因白飯問題與店家起了爭執，並在Google評論狂刷一星負評，此舉讓店家老闆不滿而訴諸媒體，頓時成為大家所關注的新聞，這時網路「鍵盤俠」自詡公平正義，群起網路霸凌、批評學生，讓白飯事件開始延燒。

楊聰財表示，這時飽受網路批評的學生，內心也是充滿委屈，並藉由聲明還原當時事件，又讓輿論找到見縫插針的機會，這時系主任、校方只是帶著學生到店家致歉，卻未顧及學生心裡的委屈，系主任「說資財系是吃飯系，我欣然接受」發言更是火上加油，導致事件愈滾愈大。

楊聰財說，這一連串危機處理不佳的後果，導致該系及系主任必須關閉臉書、刪文，如今北科大臉書粉專也僅剩1.3顆星，但仍提醒民眾在網路發言時，應要尊重對方、具同理心，不謾罵。至於，快炒店老闆從找媒體爆料、哀兵姿態，最後選擇無限期停業，在在都使學生繼續被批評、指責，只能說快炒店老闆在這件事的危機處理上較佳。

現有部分店家表示，不再提供免費白飯，楊聰財說，這是店家擔心生意被此事件影響，屬於一種自我保護的措施，但這樣的情形，在白飯之亂平息後，討論熱度也會降低了。