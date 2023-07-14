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泰利颱風最快今晚生成 吳德榮：周日另1擾動恐影響台灣
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天盛行東南風，各地晴朗酷熱，最高溫達38度以上、紫外線強，應注意防曬、防中暑；今天北部24至38度，中部24至37度，南部23至37度，東部22至38度。
今、明兩天山區午後有局部短暫雷陣雨；迎風面花東及恆春半島，亦偶有局部短暫陣雨的機率。
吳德榮表示，周日至下周三熱帶擾動及季風低壓環流（mosoon gyre）相繼影響，各地有局部短暫陣雨的機率，午後有強對流，慎防大雷雨及其伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，下周一起氣溫微降。下周四季風低壓環流西移，水氣減少，花東仍有局部短暫陣雨，午後對流稍減弱。
吳德榮說，歐洲模式未來一周的模擬顯示，菲律賓、台灣東方海面至南海一帶，將轉變為大季風低壓環流的型態，偏西緩慢移動。
他說，中央氣象局路徑潛勢預測圖亦顯示，在呂宋島東側的熱帶低壓，進入南海後今晚發展成颱泰利，朝香港、廣東方向前進，對台無威脅。另一擾動在台灣東方發展有限，向西北進行，周日、下周一掠過台灣東北方近海，其影響更需觀察。此外，歐、美國模式皆模擬，下周四之後，另有第3個熱帶擾動在菲律賓東方海面發展。
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