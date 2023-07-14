泰利颱風最快今晚生成 吳德榮：周日另1擾動恐影響台灣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天盛行東南風，各地晴朗酷熱，最高溫達38度以上、紫外線強，應注意防曬、防中暑；今天北部24至38度，中部24至37度，南部23至37度，東部22至38度。

今、明兩天山區午後有局部短暫雷陣雨；迎風面花東及恆春半島，亦偶有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮表示，周日至下周三熱帶擾動及季風低壓環流（mosoon gyre）相繼影響，各地有局部短暫陣雨的機率，午後有強對流，慎防大雷雨及其伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，下周一起氣溫微降。下周四季風低壓環流西移，水氣減少，花東仍有局部短暫陣雨，午後對流稍減弱。

吳德榮說，歐洲模式未來一周的模擬顯示，菲律賓、台灣東方海面至南海一帶，將轉變為大季風低壓環流的型態，偏西緩慢移動。