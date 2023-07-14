新冠輕症自主管理 擬縮為5天

第四波新冠肺炎疫情已脫離高原期，往後二至三個月均呈下降趨勢。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）召集人李秉穎透露，疾管署將修改「自主健康管理」天數，從原先十天縮短至五天；疾管署則說，與專家已有共識，待與相關部會討論確認細節後，對外公布。

疾管署發言人曾淑慧說，今年三月廿日起，新冠輕症確診患者免通報、免隔離，快篩陽性且非中重症者，建議自我健康管理至快篩陰性，或距離發病日、採檢陽性達十天，接下來預計調整成五天。

李秉穎說，新冠病毒出現前，流感病毒是最常變異，且最容易導致大流行的病毒，認為未來短時間內，出現類似新冠病毒的新興病毒，機率非常的小。目前新冠中重症、死亡比率比流感高，不宜完全鬆綁，因此保有五天自主健康管理措施。

李秉穎表示，今年初建議國人每人至少接種一劑「次世代疫苗」，但目前全球大部分疫苗廠都在研發ＸＢＢ的新一代疫苗，後續要怎麼打，將待國際運用新變異株所研發的新疫苗後，再做建議。

台北醫學大學附設醫院成人感染科主任莊涵琄說，若身邊有確診者時，建議健康民眾多洗手、避免與手搓揉眼睛、鼻孔，且配戴口罩提升保護力，而染疫或有咳嗽症狀民眾應用手肘阻擋嘴巴，因手容易接觸環境，若是用手遮掩，反而容易增加病毒傳播機會。