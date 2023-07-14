1~4月行人事故死亡增多 6都占62%

交通部昨赴行政院會說明「各縣市道安改善執行成效」，道交事故死亡人數雖已較去年下降，但今年1至4月行人事故死亡134人，卻較去年同期增加12人，上升9.8%。雲林因30日內、機車及高齡死亡人數較高，被評為有待加強，相較之下，高雄表現最好，行人、高齡、酒駕及30日內死亡人數都下降。

雲林縣府表示，經加強執法、宣導和道路改善，5、6月24小時內死亡月平均已減至9人，較1至4月的11.2人明顯降低；高雄市交通局說，市府會持續改善用路環境與建立大眾交通安全觀念，提升整體用路安全。

交通部指出，今年1至4月交通事故死亡人數為1039人，6都就占5成2。其中，4月死亡人數較去年同期減少10人，也是今年截至目前，首次較去年同月下降，尤以高雄市表現最好，1至4月死亡人數較去年減少23人；雲林、台中、屏東、南投、台北、新北則增加較多，共增76人。

行人事故死亡134人，6都占6成2，比非6都加起來還多30人；22縣市中，以桃園增加8人最多，高雄減8人表現最好。但交通部表示，6都應持續加強行人安全改善相關作為。

桃園市交通局交安科長黃貴正表示，桃園1到4月交通事故死亡較去年少4人，行人卻從9人增至17人，事故原因多以「未依規定穿越道路」居多，且死者以高齡者為主，會加強宣導。

至於1至4月交通事故死亡人數，以雲林增加20人最多，機車、高齡者死亡增加19、11人也最多；酒駕死亡以宜蘭增加5人最多；整體死亡及高齡、酒駕、行人死亡下降，則以高雄表現較佳；機車死亡以新竹縣少12人最多。

行政院長陳建仁昨表示，警政署5月至6月底，取締路口不停讓行人累計近4萬件，較去年同期增加逾5倍，近期大家都感受到改善，希望透過中央與地方合作，早日清除行人地獄汙名。

雲林縣長張麗善說，縣府持續改善交通，包括在車流大的路口科技執法、易肇事路口增設交通號誌等。縣內交通事故死亡高齡者占6成，未戴安全帽是主因，警方加強取締外，也在全縣300多處幹道、農水路路口畫設停止線、標誌、標線等，提升交通安全。